La influencer gallega Alexandra Pereira, madre por segunda vez.

La influencer viguesa Alexandra Pereira ha sido madre por segunda vez. Este pasado domingo, 20 de abril, nació Josephine, tal y como ha anunciado en sus redes sociales, donde cuenta con 2,3 millones de seguidores.

La it girl ya había anunciado su embarazo el pasado mes de octubre, revelando también el sexo de la recién nacida. "Our little girl was born on Easter Sunday and we had the most beautiful delivery", "Nuestra pequeña nació el domingo de Pascua y tuvimos el parto más hermoso", ha escrito.

Josephine es la segunda hija en común con su pareja, el empresario libanés Ghassan Fallaha, después de Sasha, que nació en agosto de 2022.