El festival "más salvaje" del área de Vigo busca las mejores películas de naturaleza y aventura Paula Cermeño / The Wild

The Wild el festival "más salvaje" vuelve al Parque Forestal de San Miguel de Oia del 5 al 7 de septiembre para afianzarse como una de las últimas fiestas del verano. Como ya es habitual, el festival programará conciertos de bandas gallegas y nacionales, actividades infantiles y proyecciones de cine.

De esta forma, el festival ha abierto el plazo para la recepción de obras audiovisuales que se proyectarán en The Wild Cinema, centradas en temáticas de naturaleza, aventura y sostenibilidad. Cabe destacar que, en sus seis ediciones anteriores, el festival proyectó cortometrajes y largometrajes nominados a los premios Goya y Óscar, así como seleccionados en certámenes de referencia como el Wild & Scenic Film Festival de California y el BANFF Mountain Film Festival de Huesca.

La apuesta por las proyecciones de cine dentro de la programación convierte a The Wild en un festival único dentro del panorama de festivales en Galicia. Las proyecciones se realizan en una gran pantalla LED en el merendero del Parque Forestal, ofreciendo una experiencia cinematográfica diferente y al aire libre.

El plazo de presentación de proyectos está abierto hasta el 30 de junio de 2025 a través del formulario disponible en la web y la plataforma Festhome. Como en años anteriores, los cortometrajes proyectados optan a tres premios: Gran Premio The Wild Cinema, al mejor largometraje; Gran Premio The Wild Cinema, al mejor cortometraje y Premio Esperanza, al mejor filme medioambiental.

Las piezas presentadas deberán tener una duración máxima de 30 minutos para los cortometrajes y 150 minutos para los largometrajes. Se aceptarán trabajos realizados en el año 2023 o posterior. Las obras presentadas deberán respetar la igualdad, la diversidad y la no discriminación, y tener como eje temático central la naturaleza, fauna, amenazas medioambientales, activismo ecológico o deportes de aventura y montaña. Las obras en cualquier idioma diferente al castellano o gallego deberán incluir subtítulos en cualquiera de estas dos lenguas.

Cartel musical

El cartel musical del festival, que se desvelará en las próximas semanas, estará centrado en la música rock y folk y sus vertientes. En los últimos seis años se subieron al escenario de The Wild importantes bandas nacionales como Ángel Stánich, Arizona Baby, Los Zigarros, Corizonas, Aurora & The Betrayers y Moonshine Wagon; y gallegas como Familia Caamagno, Stoned at Pompeii, Aphonic, SEDES, Terbutalina, Mora o Susana Seivane.