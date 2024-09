La Festa do Marisco de O Grove vibrará con la elegancia retro de vespas y lambrettas

Por noveno año consecutivo, los amantes del motor tienen una cita imprescindible en el marco de la LXI Festa do Marisco de O Grove. Un auténtico espectáculo sobre ruedas que acompañará a la exaltación de los mejores mariscos gallegos y la elegancia retro de las vespas y lambrettas clásicas, en un evento organizado por el Scooter Club LamVrespas en colaboración con el Concello de O Grove y la Confraría de Pescadores de San Martiño.

En el primer fin de semana de la archiconocida feria gastronómica, la IX Xuntanza Internacional LamVrespas llevará a cabo el domingo 6 de octubre su tradicional y multitudinaria muestra de motocicletas en la Praza do Corgo, que será asimismo el punto de partida de la posterior ruta moto-turística por todo el municipio.

En esta ocasión, el Scooter Club LamVrespas quiere dedicar esta jornada del encuentro a homenajear al meco Javier Álvarez, "quen fora parte fundamental do colectivo desde o seu inicio e de todas as actividades que se teñen levado a cabo, apaixoado do mundo da moto e que faleceu mentres participaba no Gran Premio de La Bañeza o pasado 10 agosto". Uno de los primeros tributos a la figura de Álvarez lo encontramos en el cartel de presentación de este año: el cual está protagonizado por la Lambretta del grovense, ilustrada por la artista local Laura Meis. Además, según avanzó el propio Javier Diaz Bastos, presidente del SC LamVrespas, durante toda la jornada motera la "memoria do noso compañeiro e amigo terá especial protagonismo”.

Música, marisco y clásicos sobre ruedas

Este año la emoción de las dos ruedas regresa con más fuerza que nunca a la península de O Grove. Pilotos y motocicletas llegadas desde las cuatro provincias gallegas y acompañadas por una importante representación de scooteristas portugueses, se darán cita en la novena edición de la Xuntanza de Scooters Clásicos, un evento ya emblemático de la famosa Festa do Marisco de O Grove.

Los organizadores del SC LamVrespas están listos para hacer rugir los motores de estas joyas, ya que esperan congregar a más más de 250 apasionados del mundo del motor en una jornada que será inolvidable. La acción comenzará a las 9:00 de la mañana frente a la Casa Do Concello, donde se abrirán las inscripciones (la anticipada 12 euros e in situ, 18) para sumarse a este mítico desfile de vespas y lambrettas.

Tras el primer encuentro, las scooters clásicas permanecerán aparcadas en la Praza do Corgo, dando forma a un espectacular museo al aire libre que podrá ser disfrutado por todos los presentes. En torno a las 11:00 horas, las icónicas motocicletas tomarán las calles mecas, configurando una colorida caravana que recorrerá gran parte de O Grove y llenará de vida la localidad en este primer fin de semana de la Festa do Marisco.

La diversión continuará al mediodía una vez terminada la ruta motera. Las personas participantes gozarán también de un delicioso picoteo y barra libre cortesía de la organización. Y para cerrar esta jornada de clásicos con broche de oro, habrá también un sorteo con numerosos premios (mochila, pegatinas, imán camiseta conmemorativa) y se llevará a cabo un reconocimiento especial a los clubes participantes que se acerquen hasta O Grove en un fin de semana repleto de buena música, mejor marisco y, por supuesto, de grandes motos.

Programación 2024

La LXI Festa do Marisco de O Grove celebrará entre el 3 y el 13 de octubre sus clásicas jornadas de exaltación a los manjares del mar. Diez días en los que miles de personas podrán degustar raciones variadas de mejillones, vieiras, langostinos, zamburiñas y otros mariscos acompañados de los mejores vinos de la zona.

El programa de fiestas de este 2024 cuenta además con un amplio calendario de actividades lúdicos-culturales para todos los públicos, que incluyen desde certámenes de folclore galaico-portugués y exposiciones, hasta un Concurso de Pintura Infantil y simposios como el del Foro de Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas. También se llevarán a cabo torneos de ajedrez, carreras populares, deportes tradicionales y competiciones como la Regata de Dornas o la Marcha Ciclista do Marisco.

Además, al margen de la gastronomía, la música en directo será otra de las grandes protagonistas de la Festa do Marisco, con un buen número de actuaciones gratuitas que se desarrollarán en la carpa de conciertos de la Praza do Corgo. Entre los grupos y artistas invitados se encuentran The Rapants, Mondra, Carlangas y los Cubatas, Cinco de Zocas, Guadi Galego, Arroba de Viño y Fla-Meco son sólo algunos de los más de veinte artistas que pasarán por los Concertos do Marisco.