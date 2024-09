Esta es la programación completa de las Fiestas del Cristo de O Porriño día a día

Sesión Vermú con Argonat Band a partir de las 12:00 horas en la Praza do Cristo

Concierto de la Banda de Música municipal de Caldas de Reis a partir de las 19:00 horas en la Praza do Cristo.

Festival Montando Cristo a partir de las 20:00 horas en la Praza de San Sebastián con Stoned at Ponpeii, Zalomon Grass, No One Alive y Septiembre Negro.