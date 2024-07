As Neves (Pontevedra) rinde homenaje al vino tinto Rías Baixas Xunta de Galicia

La localidad de As Neves, en Pontevedra, conmemora estos días la XVIII edición de la Festa do Tinto Rías Baixas. Se trata de un evento que busca ensalzar este producto, así como poner en valor el buen hacer de viticultores y bodegueros en la propia Denominación de Origen Rías Baixas en el concello de As Neves.

Precisamente, la subzona del Condado do Tea es una de las cinco que componen esta DO y que cuenta con una producción de algo más de 8,7 millones de kilos de uva, tal y como recoge Europa Press.