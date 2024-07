Estos son los grandes eventos con los que Vigo disfrutará este mes de julio

Llega julio y con él emblemáticas fiestas populares y las primeras citas con el auditorio de Castrelos, en donde arrancarán los míticos conciertos veraniegos. Parece que, además, el mes por excelencia del verano en la ciudad olívica llegará en su máximo esplendor: Con temperaturas elevadas y cielos completamente despejados.

Seguro que muchos vigueses disfrutarán durante los próximos 31 días de sus primeras jornadas de vacaciones después de un duro año de trabajo. De no ser la opción elegida la de hacer maletas y emprender un largo viaje, reservarse esos días de descanso para estar por la ciudad será, sin duda, una apuesta más que segura, pues Vigo tendrá mucho que ofrecer a nivel festivo, cultural, lúdico, y expositivo.

A continuación hacemos un repaso de los grandes eventos para disfrutar del mes de julio en la ciudad olívica.

Vigosónico

En el marco del Festival de Arquitectura Urbana TAC 2024!, la Porta do Sol acogerá la grabación de diferentes podcast y conciertos dentro de Vigosónico. Será, concretamente, los días 1 y 3 de este mes de julio.

Entre otras temáticas, se abordarán cuestiones como el envejecimiento activo, o la historia "de Vigo a los grandes escenarios" -Laura Solla compartirá su experiencia tocando con Coldplay en Portugal-. Hasta las 22:00 horas habrá también conciertos y DJ.

El día 3 de julio, los podcast en directo versarán sobre los videojuegos y, las ponencias, sobre la salud mental en el universo de los DJ. Del mismo modo, habrá música y actuaciones hasta la noche.

Fiestas de Coia

Abel Caballero durante la actuación de la orquesta Panorama en las fiestas de Coia 2022. treintayseis

Podría decirse que la temporada estival y festiva no comienza en Vigo hasta que no se celebran las fiestas del barrio de Coia, dedicadas a la Virxe da Consolación. Este 2024 se prolongarán entre el día 5 -Álvaro Gago, director de "Matria", leerá el pregón a las 21:00 horas- y el 10 de julio, y contarán, como no podía ser de otro modo, con las mejores orquestas del momento.

El festival gratuito "Ida de Coia" reunirá a los DJ´s Jorge Cremades, Dumore, Groove Amigos, Samu Pexe, Michi y Alex G. En lo tocante a las orquestas, pasarán por los palcos de la fiesta: Galilea, Takicardia, Grupo Assia, Finisterre, América de Vigo, Combo Dominicano, Panorama y Gran Parada.

También pondrán la nota musical la Charanga Vai de Baile, la Unión Musical de Valladares, la Banda Escola de Música de Beade, Os Ventos de Comesaña, la Banda de Música de Candeán, el grupo de pandereteiras Ata o mandil, y la Banda de Música de Salceda de Caselas.

El Día del Niño, con precios reducidos en las atracciones, pondrá el broche final a las fiestas, el día 10 de julio. La última ronda de actuaciones correrá por cuenta de la Charanga Vai de Baile y la Banda de Acordeones Metropolitana de Torroso.

Rallye Rías Baixas

Ceremonia de salida del Rallye Rías Baixas 2023. Treintayseis

El Rallye Recalvi Rías Baixas regresará los próximos días 4, 5 y 6 de julio a la provincia, partiendo del centro de Vigo en su ya tradicional ceremonia de salida. Cumplirá 57 ediciones con la participación de 80 equipos.

Por otro lado, una de las principales novedades que presenta la prueba este año es que, siete años después, volverá a formar parte del Súper Campeonato de España de Rallyes.

Kokoro Japan Expo

Kokoro Japan Expo. Kokoro Japan Expo

Después del éxito de su primera edición, la Kokoro Japan Expo volverá al Instituto Ferial de Vigo (Ifevi) los días 6 y 7 de julio. Se trata de una gran cita para los amantes de la cultura japonesa.

El recinto ferial estará dividido en cuatro zonas: Escenario Tokio, escenario Osaka, Zona de talleres, tatami y Meet&Greet. Además, la Kokoro Japan Expo contará con exposiciones, talleres, torneos de videojuegos y concursos de cosplay y, además, rendirá un especial homenaje a Akira Toriyama, creador de Dragon Ball.

Tiquismiquis, con Mikel Bermejo

Una publicación compartida de Mikel Bermejo (@mikelbermejo)

Este mes de julio también habrá un hueco para el humor en el Teatro Afundación. Mikel Bermejo será el encargado de poner este toque al mes más veraniego por medio de su espectáculo "Tiquismiquis".

El cómico hablará de todo lo que piensa sobre lo que ve a su alrededor, por ejemplo, pequeñas cosas que nunca paramos a analizar o sucesos que no encontramos el por qué. Se presenta como un "show de stand up mezclado con píldoras de improvisación, rarezas, exquisiteces y desdichas".

Vigo Sea Fest, Festival ARVI do Peixe

Una publicación compartida de Vigo SeaFest (@vigoseafestfestival)

Después de un año de interrupción, Vigo recuperará este mes de julio -entre los días 11 y 14- el Festival ARVI do Peixe, que volverá a ocupar la zona del Náutico y los jardines de Elduayen con música y gastronomía del mar.

Un total de 14 cocineros integran el cartel de "Cocina de autor". Se trata de chefs de conocidos locales de la ciudad como el Paparrúa, La Pica, Malasangre, As Cunchas, La Tula Bouzas, Pintxoteca Mar, María Manuela, Costera MX, Omichi Ramen Bar, El Temporal, Nikko Espacio Gastronómico, El Juliana, Enxebre y Trepia.

En lo tocante al apartado musical, el Vigo Sea Fest contará con dos escenarios por los que pasarán, entre otros, Los Saxos del Averno, World Groove Collective, o Tango Mango.

Conciertos en Castrelos

Una publicación compartida de @sensenra

Con julio comenzarán también los grandes conciertos de Castrelos. Para este mes hay cuatro grandes citas para disfrutar desde el auditorio vigués: Bien desde las gradas, o desde la platea, para la que se irán desvelando, de manera progresiva, las fechas de adquisición de las entradas.

Así, Dani Fernández estará en la ciudad olívica el próximo día 13 de julio. La Coral Casablanca recogerá su testigo el día 20 del mismo mes. Por su parte, Luis Fonsi pondrá a los vigueses a bailar el día 23 de julio y el 25 de julio será el turno para una de las citas más especiales de este verano: La actuación del gallego -nacido en Forcarei y criado en Vigo- Sen Senra.

Festival Terraceo

Una publicación compartida de @rababiero

El Festival Terraceo se inauguró el pasado mes de julio con el buen rollo de The Rapants y continuará este julio con más música e, incluso, con humor: El que traerá Luis Zahera y Oswaldo Digón el próximo 19 de julio.

El proyecto del líder de M Clan, Carlos Tarque, llegará a la ciudad olívica el 21 de julio: Se trata de Tarque & La Asociación del Riff, que inundarán la terraza del festival del mejor rock.

El 26 de julio será el turno de Los Estanques y su universo sonoro. También estarán José James -20 de julio- y Ziggy Alberts -27 de julio-.

Fiestas de Bouzas

Es otra de las citas ineludibles del calendario vigués en julio. Las fiestas de Bouzas y, concretamente, sus fuegos a pie de mar se presentan como uno de los grandes atractivos del verano. Como cada año, esta conmemoración regresará el tercer fin de semana del mes y llenará el barrio marinero vigués de música y celebración. Así, las fiestas durarán cinco días -del jueves, día 18 de julio, al lunes, día 22, día en el que el Combo Dominicano será la gran protagonista-.

Este año, además, habrá un homenaje al Celta durante la tirada de fuegos artificiales -el domingo, día 21 de julio- con motivo del centenario del club vigués.

Atracciones instaladas en Bouzas en la edición de 2019. Imagen: Facebook Fiestas Bouzas

Día de Galicia, 25 de julio

Julio llegará a su fin con la conmemoración del Día de Galicia, el próximo 25 de julio. A pesar de que la mayoría de los actos relacionados con esta efeméride se concrentarán en Santiago de Compostela, capital autonómica, lo cierto es que en la ciudad olívica también se desarrollarán algunas iniciativas. Precisamente, el Centro Comercial Vialia Vigo promoverá una actividad por medio de la que se invitará a los niños y a las niñas a participar, junto a sus familias, en la creación de un mural gigante que represente la esencia de Galicia. Posteriormente se exhibirá en las inmediaciones del espacio comercial.