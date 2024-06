Vídeo: La influencer gallega Tamara García emociona con su discurso en la Festa da Rosa de Mos

La influencer y creadora de contenido Tamara García, famosa por sus vídeos de humor y bailes, ha vuelto a su lugar de origen, Mos (Pontevedra), en calidad de pregonera en la Festa da Rosa. La gallega, que atesora medio millón de seguidores en Tik Tok y 308.000 en Instagram, no ha dudado en compartir con su comunidad un vídeo que inmortaliza ese momento tan especial.

Visiblemente emocionada, Tamara afirma que "estea onde estea, Mos sempre será casa, o lugar onde crecín e que fixo posible que me convertise na persoa que son". Tras estas palabras, a la influencer le cuesta contener las lágrimas y recibe un gran aplauso del público antes de continuar su discurso. "Quen sería eu si non tivera uns pais que me ensinaran o que é o amor, o amor de familia, o amor pola terra".

La joven mosense menciona a su profesor de baile gallego, Emilio; a su abuelo, 'O Chapas', y habla de las rondallas, de las verbenas, de tocar la pandereta o disfrazarse de "churrumiño" en Carnaval como elementos que han conformado su identidad. El fragmento del discurso que ha compartido en su Instagram ya acumula más de 12.000 likes y más de 400 comentarios.

La Festa da Rosa de Mos, declarada de Interés Turístico gallego, se celebra desde hace 51 años y este año ha cambiado de ubicación, trasladándose de la parroquia de Petelos hasta el Pazo de Mos. La cita, que comenzó el 1 de junio y se prolongará hasta el 30, vivió ayer su día grande.