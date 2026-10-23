La Xunta adjudica por 8,1 millones la construcción de 36 viviendas públicas en O Porriño

El Consejo de Administración de la Sociedad de Vivienda Pública de Galicia (Vipugal), presidido por la conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María M. Allegue, ha autorizado este viernes la adjudicación del contrato para la redacción del proyecto, la dirección de obra y la ejecución de las obras de construcción de 36 nuevas viviendas de promoción pública en O Porriño.

La empresa adjudicataria del contrato será Citanias Obras y Servicios, S.L.U., por un importe de 8.122.094,15 euros. En la construcción de las viviendas será obligatorio emplear técnicas industrializadas.

En concreto, el Consejo de Administración autoriza la adjudicación de este contrato para la construcción de un inmueble de alrededor de 36 viviendas en la parcela 1 del sector de suelo urbanizable SUR-PPR-5, cedida por el Concello de O Porriño. El número definitivo de viviendas se determinará durante la redacción del proyecto.