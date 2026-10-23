El Vila Laura se manifiesta por quinta semana consecutiva para exigir una tercera maestra de apoyo

La comunidad educativa del EEI Vila Laura de Vigo ha vuelto a manifestarse este viernes contra la Xunta, reivindicando a Educación que "cumpla con la dotación docente que ella misma aprobó" e incorpore otra profesora de educación infantil que falta desde inicio de curso: "12 no son 13".

Profesores, padres, madres y alumnos se han vuelto a concentrar por quinta semana consecutiva ante la entrada del centro para exigir "que se cumpla con el catálogo" ante la "falta" de una profesora. Por ello, han "suspendido" a la Xunta con un "cero" ya que "12 no son 13".

"No queremos volver el próximo viernes. Pero volveremos. Un viernes, y otro, y otro. Todos los que hagan falta", han reivindicado ante Europa Press.

"No reclamamos una especialista ni un recurso extraordinario. Reclamamos una profesora de educación infantil que realiza apoyo educativo ordinario en las aulas y participaría, junto con el resto del profesorado, en la organización de las guardias y en la cobertura de las sustituciones y ausencias. Ese puesto estaba cubierto el curso pasado. Este curso no lo está", han explicado.

Por su parte, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha vuelto a reiterar su apoyo a los manifestantes y ha criticado que el "abandono" de la Xunta a Vigo en materia de Educación es "una calamidad".