La viguesa Frutas Sol echa el cierre definitivo en Galicia: "Este es el último día"

Los estantes vacíos y la falta de productos es lo que se han encontrado los clientes de Frutas Sol que han acudido este viernes a sus fruterías de confianza. Según explican sus trabajadores, "lo que ves es lo que hay", debido al inesperado cierre de todos los establecimientos de la compañía con efecto inmediato. "Este es el último día", lamentan.

Según ha podido saber Treintayseis, el cierre de las fruterías se extiende por toda Galicia y deja a decenas de empleados sin trabajo. "Es una decisión que llega desde arriba, por nosotras seguiríamos trabajando", explica una de las dependientas de una de las tiendas de Vigo, que prefiere mantener el anonimato.

Según relata, el enfado y la incertidumbre son las principales emociones entre los trabajadores, que no esperaban esta decisión y se quedan sin empleo de un día para otro, ya que la decisión fue comunicada al personal esta misma semana.

Frutas Sol cuenta con decenas de establecimientos en toda Galicia, principalmente repartidos por las Rías Baixas. En Vigo, la cadena lleva décadas presente en numerosos barrios de la ciudad. El anuncio del cierre también ha sorprendido y entristecido a muchos vecinos que frecuentaban sus tiendas y mantenían una relación cercana con los dependientes.

Constituida en 2001, Frutas Sol es una cadena de referencia en la venta de frutas y verduras en la provincia de Pontevedra, con una red de más de 40 establecimientos en las provincias de Galicia.