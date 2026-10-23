Vigo impulsa nuevos proyectos para construir vivienda protegida en tres zonas de la ciudad

El Concello de Vigo iniciará la próxima semana la tramitación de los estudios de detalle de Couto de San Honorato y Tomás Paredes, tres ámbitos en los que está previsto desarrollar nuevas viviendas.

Así lo ha anunciado este viernes el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que ha destacado la importancia del desarrollo urbanístico para impulsar la construcción de vivienda en la ciudad. En este sentido, Caballero ha defendido que los nuevos desarrollos urbanísticos incluyan vivienda protegida y ha criticado la postura del Partido Popular de Vigo, al que ha acusado de oponerse a esta posibilidad en los ámbitos de promoción privada. "Querían que todo fuera negocio, negocio, negocio", ha afirmado.

El regidor ha reivindicado también que estos desarrollos se enmarcan en el Plan General de Ordenación Municipal (PXOM)

Caballero ha señalado que esta vía se suma a otras medidas municipales, como la empresa municipal de vivienda, las subvenciones a la rehabilitación, las ayudas y el plan de alquiler, cuyo funcionamiento ha valorado positivamente.