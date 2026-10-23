Vigo abre el plazo para elegir los espectáculos que acompañarán a la Cabalgata de Reyes 2027

El Concello de Vigo ha aprobado las bases de una convocatoria pública para seleccionar las propuestas de animación que acompañarán a las carrozas de la Cabalgata de Reyes de 2027.

Según ha detallado este viernes el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, hoy se abre el plazo para presentar propuestas de espectáculos artísticos. La convocatoria incluye las diferentes actividades y elementos de animación que acompañarán el recorrido de las carrozas de Sus Majestades los Reyes Magos. "Todo lo relacionado con las atracciones, las personas en movimiento y las numerosas actividades que acompañan a las carrozas", ha explicado el regidor.

Además, Caballero ha reiterado que Vigo volverá a contar con una cabalgata estática en Coia, como en los últimos años. Esta se celebrará antes de la tradicional cabalgata en movimiento, que tendrá lugar por la tarde y recorrerá el trayecto desde Coia hasta el centro de la ciudad. El desfile finalizará en la Puerta del Sol, donde se dará la bienvenida a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente.