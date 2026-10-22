La Xunta le dice a Caballero que el Gobierno no ha comprometido financiación para que Vigo sea sede del Mundial

En una misiva dirigida al alcalde de Vigo, el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha respondido al regidor vigués -quien le reclamó cooperación económica del gobierno gallego con la candidatura de la ciudad para ser sede del Mundial- que el apoyo es "firme e inequívoco", pero que el requisito siempre ha sido que Vigo fuera designada por la FIFA y que hubiera cofinanciación a partes iguales entre Gobierno, Xunta, Ayuntamiento y Diputación.

Con respecto a lo anterior, el conselleiro asegura que "no consta un compromiso de financiación por parte del Gobierno central, no hay proyecto de construcción de las obras, no hay cronograma y no hay decisión de la FIFA".

Diego Calvo traslada que el compromiso del Gobierno central de aportar financiación es "necesario" y que, una vez conseguido, podrían empezar las conversaciones "a nivel técnico" para progresar en el proyecto, tal y como ha recogido Europa Press.

Con todo, remarca, para que haya ese avance técnico "es imprescindible contar con un proyecto de construcción y con un cronograma de las actuaciones". "Es lo mínimo que se puede pedir en un proyecto de esta envergadura, en el que la Xunta quiere colaborar, y por eso es necesario trabajar con garantías, transparencia y rigor", concluye la carta.