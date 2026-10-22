El Juzgado de O Porriño (Pontevedra) abre diligencias por un chat policial en el que se compartió información confidencial

El Juzgado de Instrucción de O Porriño ha abierto diligencias por la actividad de un chat de Telegram del que formarían parte decenas de agentes policiales. Durante años se compartió en este chat información confidencial.

Según ha recogido Europa Press, el diario The Objective adelantó que la Fiscalía investigó los hechos tras la denuncia de un inspector de Policía Nacional de Vigo y fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) han confirmado que un juzgado de O Porriño ha abierto diligencias, aunque la causa está declarada secreta y no han trascendido detalles, ni si hay alguna persona investigada.

Según The Objective, la Fiscalía vio indicios de delitos como revelación de secretos, infidelidad en la custodia de documentos y omisión del deber de perseguir delitos. Así, en el chat se habría compartido información relativa a antecedentes de personas, filiaciones, datos y documentos de consultas policiales, información sobre vehículos o fotografías de personas, todo ello al margen de la supervisión y control de los mandos policiales.