Caballero sobre el éxito de su Navidad: "La publicidad soy yo, Abel Caballero es Vigo"

El regidor de Vigo, Abel Caballero, participó este jueves en la sexta edición de la Convención de Turespaña, celebrada en Zaragoza. Allí presumió de haber conseguido "la mejor Navidad del mundo" sin hacer publicidad pagada: "La publicidad soy yo", proclamó.

En su intervención declaró que Vigo "inventó" la Navidad del siglo XXI, con "la noria más grande del mundo". Así, la ciudad industrial, que "no tenía turismo", ha pasado a ser un destino con "6 millones de visitantes" durante la campaña navideña.

Caballero puso en valor el éxito de la Navidad viguesa, aseverando que el municipio gallego "compite en la liga" de grandes ciudades como Nueva York, Londres o París, y todo ello "sin hacer publicidad pagada". "La publicidad soy yo", dijo, bromeando con el hecho de haberse convertido en "hombre anuncio" (recordando su aparición como dibujo animado en un anuncio de turrón). "Porque cuando la gente ve mi dibujo, ve a Vigo. Y me piden que haga vídeos y que haga cosas para hacer anuncios, yo me presto todo. Porque cada vez que alguien saca un anuncio con Abel Caballero, Abel Caballero es Vigo. Y eso hace que la gente se venga a Vigo", ha señalado.

Caballero no ha dudado en proclamar en Zaragoza que es "el mejor alcalde del mundo", seguido de Mamdani (Nueva York), porque ha sido ministro de Turismo, una responsabilidad que "da para todo".

Los atractivos de la ciudad olívica más allá de la Navidad

Además, el alcalde ha incidido en que la Navidad ha actuado como factor de atracción de visitantes a la ciudad durante todo el año, con niveles de ocupación hotelera importantes incluso en la llamada temporada baja. Al respecto, ha remarcado que la ciudad ofrece otros atractivos, como los conciertos de verano y el festival O Marisquiño, la gastronomía, las playas, el paisaje, e incluso las "montañas planas". "¿Y cómo las aplané? Tenemos rampas mecánicas, ascensores y escaleras mecánicas. Somos la ciudad del mundo que tiene más", ha apostillado.

Caballero ha apostado por fomentar el turismo, porque "es una industria muy estable" y no "hay crisis". Según ha señalado, lo de que la gente deja de viajar cuando tiene menos renta "no es cierto", por ello ha insistido: "Hagamos mucho turismo".

Finalmente, ha invitado a estar "atentos" ante las novedades de la campaña navideña de este año, "porque va a pasar lo que nunca pasó en la historia de ninguna ciudad". "Lo de esta vez supera todo lo que hicimos hasta ahora. Preparaos", ha advertido.