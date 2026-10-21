¿Cómo será el nuevo Samil?: Las obras que transformarán el arenal más famoso de Vigo

Los alrededores de la playa de Samil, en Vigo, llevan años inmersos en un proceso de transformación que busca recuperar parte de su configuración natural, ampliar el espacio disponible para el arenal y recuperar zonas verdes. Las obras afectan tanto al paseo marítimo como a las antiguas construcciones hosteleras y al complejo deportivo municipal, cuyos espacios deberán adaptarse a la futura recuperación dunar.

En concreto, la transformación se articula en tres grandes ejes: la regeneración del sistema dunar y la renovación del paseo, la demolición de construcciones situadas en primera línea y la modernización de las instalaciones deportivas. Sin embargo, el proyecto todavía tiene actuaciones pendientes y ha generado discrepancias entre el Concello y distintos colectivos ecologistas sobre el alcance de la recuperación ambiental.

La historia del arenal más famoso de Vigo

Playa de Samil antes de su explotación Cedida

A principios del siglo XX, la playa de Samil no era muy frecuentada, por lo que el espacio estaba poco explotado y gobernado por la naturaleza. Sin embargo, la expansión industrial fue ganándole terreno al mar y la ciudad perdió muchos arenales, entre ellos el de Beiramal.

La configuración actual de Samil tiene su origen en 1967, cuando se realizó un relleno en la desembocadura del río Lagares. En 1968, el entonces alcalde, Rafael Portanet, puso en marcha un plan de ordenación que contemplaba la construcción de un paseo, aparcamientos, zonas ajardinadas, restaurantes y vestuarios. Años más tarde, en 1972, el gran paseo de piedra estaba construido.

A partir de la década siguiente, Samil comenzó a transformarse en lo que conocemos hoy. En los años 80, el alcalde Manuel Soto ordenó la construcción de más restaurantes, un gran tobogán acuático (que se mantendría en pie durante 25 años), merenderos, la ampliación de los aparcamientos, piscinas y parques.

Playa de Samil en la década de los 80 Cedida

Sin embargo, con la llegada del siglo XXI, los alcaldes de principios de los 2000 no estaban de acuerdo con la transformación del área natural y buscaban recuperar la esencia de la playa. El primero en intentarlo fue Lois Castrillo, quien planteó la demolición del muro de Samil y la eliminación de los establecimientos del paseo para recuperar el arenal. Sin embargo, la actuación nunca se materializó debido a los obstáculos legales impuestos por los locales con licencia.

Finalmente, la idea comenzó a cobrar más fuerza en 2014, cuando, tras siete años de mandato de Abel Caballero, se inició la retirada de licencias de diversas cafeterías del paseo, reemplazándolas por zonas verdes. En esta línea, en 2021 el gobierno municipal anunció un proyecto de conservación y defensa de los arenales de O Vao, Fontaíña, Calzoa, Cabo de Mar y Samil, muchos de los cuales comenzaron en 2024.

Recuperación dunar

El principal eje de la transformación de Samil son las obras de recuperación dunar, iniciadas en 2024. La primera fase, situada entre Punta de Samil y la antigua concesión del Camaleón, concluyó en septiembre de 2025 y los trabajos permitieron construir unos 250 metros de nuevo paseo, de aproximadamente 12 metros de ancho y retranqueado unos 25 metros respecto al anterior.

La actuación busca liberar espacio para la playa y favorecer la recuperación natural del sistema dunar, que había quedado condicionado por la urbanización del litoral. El proyecto de regeneración dunar de esta primera fase fue adjudicado por el Ministerio para la Transición Ecológica por 1.492.522,74 euros.

En paralelo, el Concello renovó la avenida de Samil, con nuevos aparcamientos y aceras con una inversión municipal de aproximadamente 1,1 millones de euros.

Ahora, el proyecto avanza hacia la zona central de la playa, donde será necesario liberar espacio ocupado actualmente por construcciones e instalaciones deportivas. La fase 1B, correspondiente al tramo situado entre una concesión administrativa y Punta de Samil, fue adjudicada por 1.326.801,88 euros.

Con todo, la transformación de Samil no convence a todos los colectivos ecologistas y vecinales. ADEGA, Bembrive en Pé, EGAV, FAVEC, la Plataforma Veciñal Salvemos A Barroca, la Sociedade Galega de Historia Natural y Verdegaia han cuestionado distintos aspectos del proyecto a raíz de los temporales sufridos durante los meses de invierno de 2026, cuando la arena llegó a depositarse sobre el paseo reformado. Los colectivos críticos sostienen que este fenómeno evidencia las limitaciones de la intervención y reclaman más espacio para la dinámica natural de la playa.

Las asociaciones consideran insuficiente el retranqueo ejecutado y advierten de que el paseo sigue ocupando parte del espacio que correspondería al sistema dunar. También han cuestionado la necesidad de retirar periódicamente la arena acumulada tras los temporales.

Demolición de construcciones en el paseo

Cierre de Di San Remo. Treintayseis

La recuperación dunar también implica retirar construcciones que durante décadas han formado parte de la imagen de Samil. Las concesiones de algunos de estos establecimientos fueron extinguiéndose progresivamente: As Dornas dejó de operar en 2014; el Hotel Samil y el Jonathan perdieron sus concesiones en 2016, y el Camaleón lo hizo en 2019. En el caso del tobogán acuático, fue desmantelado por orden del Concello en 2015 ya que la estructura nunca contó, desde su estreno en 1986, con licencia municipal.

Actualmente, uno de los dos últimos establecimientos que queda en pie de aquella época es el restaurante Di San Remo, que cerró sus puertas definitivamente el 14 de noviembre de 2025 al terminar la concesión que arrancó en 1985. El proyecto de derrumbe del mítico restaurante se aprobó por la Xunta de Gobierno local el pasado 9 de octubre por un importe cercano a los 100.000 euros y se ejecutará durante dos meses. "La obra es compleja porque ahí hay unas cámaras frigoríficas, el sótano, etcétera, pero el proyecto es bueno, se hará rápidamente", ha explicado el alcalde de Vigo, Abel Caballero.

Pese a que todavía no se conoce la fecha exacta de inicio de las obras, se espera que sea durante las próximas semanas.

Tras el derribo del mítico restaurante, el paseo de Samil mantendría únicamente el Marina Cíes Beach Club situado en el antiguo emplazamiento del Jonathan y cuya concesión se extiende hasta 2039.

Otro de los elementos que iniciará pronto su desaparición serán las pistas de patinaje y el half-pipe situados en un extremo del paseo, justo al lado del Di San Remo. Los patinadores piden que las instalaciones se trasladen a otro punto de la playa de Samil, para preservar la historia del arenal como nexo de unión de la cultura urbana de Vigo.

Fuentes municipales han asegurado a Treintayseis que las instalaciones deportivas se mantendrán en Samil y que las actuales no se desmontarán hasta que estén construidas las nuevas. Por tanto, el traslado está previsto, pero no se ha concretado públicamente un calendario definitivo para ejecutarlo.

Renovación de las instalaciones deportivas

La tercera gran línea de actuación afecta al complejo deportivo municipal de Samil, donde el Concello de Vigo ha conseguido una prórroga de diez años concedida por el Gobierno de España para llevar a cabo la recuperación dunar, un margen temporal que permite planificar la continuidad del proyecto.

De esta forma, mientras se define el futuro de estos espacios, el Concello está impulsando una renovación de las instalaciones actuales con una inversión municipal prevista para el complejo alcanza los 988.365 euros, repartidos entre la mejora de los cierres y la renovación integral del campo de fútbol.

En agosto de 2026, el Concello aprobó la licitación de las obras de mejora del campo de fútbol, con un presupuesto de 796.993 euros y un plazo de ejecución previsto de cuatro meses. La actuación contempla sustituir el césped artificial, renovar las redes de saneamiento y recogida de aguas pluviales y modernizar el alumbrado. El proyecto incluye también un sistema para almacenar y reutilizar el agua de lluvia en el riego del campo, así como un nuevo cierre perimetral para contener los terrenos que sustentan el terreno de juego y corregir los problemas detectados en el muro situado junto al río Lagares.

A esta intervención se suman los 191.372 euros destinados a renovar los cierres y las mallas del complejo deportivo, especialmente en el entorno de las pistas de tenis. Los trabajos incluyen nuevas puertas de acceso y la construcción de un muro de hormigón armado junto a la avenida de Samil.

Las canchas de baloncesto, según la información municipal, permanecerán en su ubicación actual. En el caso de las pistas de patinaje y del half-pipe, el compromiso trasladado a este medio es mantenerlas en Samil y no retirarlas hasta que exista una alternativa construida.