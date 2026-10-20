Vigo aprobará este viernes el convenio para humanizar los accesos y construir el parking de la ETEA Concello de Vigo

La Xunta reserva 11,7 millones de euros de sus presupuestos para la recuperación de la ETEA, en Vigo

La Xunta de Galicia destina 11,72 millones de euros de los presupuestos autonómicos de 2027 para continuar con la urbanización de la ETEA, en el barrio vigués de Teis.

De este importe, 5,6 millones de euros están destinados a finalizar la urbanización del ámbito PS-6 (2,55 millones de euros) -donde posteriormente se construirá la residencia de mayores comprometida por la Fundación Amancio Ortega- y para urbanizar el ámbito PS-1 (3,1 millones de euros), que afecta a los viales y a la plaza de Armas.

Los 6,12 millones de euros restantes serán para construir el nuevo Centro de Investigaciones Marinas (CIM) en el edificio Siemens, una dotación integrada en el plan de Infraestructuras Universitarias de la Consellería de Educación.

Así lo detalló en una comparecencia ante los medios de comunicación en la plaza de Armas de la ETEA, la líder del PP en Vigo, Luisa Sánchez.

Tras la visita de Sánchez a las instalaciones, el portavoz del Concello de Vigo, Carlos Font, la instó a explicar por qué las inversiones de la Xunta en la ETEA llevan 18 años paralizadas. "La realidad es que lo van a pagar todo Zona Franca y el Concello", criticó.

Asimismo, recordó que fue Zona Franca la que cedió dos edificios a la Universidade de Vigo. Por otra parte, Font también exigió a Sánchez explicaciones sobre la situación de Marina ETEA, que, según denunció, lleva "meses sin luz ni calefacción por culpa de la Xunta de Galicia".