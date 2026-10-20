Vigo dispara un 31% el gasto en comercio y turismo y aumenta un 17% el de cultura para 2027. Concello de Vigo

Vigo dispara un 31% el gasto en comercio y turismo y aumenta un 17% el de cultura para 2027

El Concello de Vigo ha dado luz verde este martes a sus presupuestos para 2027, unas cuentas en las que comercio y turismo, transporte público y cultura figuran entre las áreas que más incrementan su dotación económica.

El Gobierno local destinará 9,2 millones de euros a comercio y turismo, un 31,32% más que este año, mientras que cultura contará con 23,3 millones, lo que supone una subida del 17,59%.

La Xunta de Gobierno Local ha aprobado esta mañana el proyecto presupuestario, que asciende a 365 millones de euros, tal y como avanzó ayer Treintayseis. El documento recoge un incremento de 14,1 millones respecto a 2026 y concreta ahora cómo se distribuirán los fondos entre las distintas áreas municipales.

Entre las partidas que experimentan mayores subidas también destaca la destinada al transporte público, que aumenta un 21,45%, hasta alcanzar los 25,4 millones de euros. Por su parte, el presupuesto cultural, que incluye bibliotecas, museos, patrimonio histórico, actividades de ocio y fiestas, crece hasta los 23,3 millones.

Vivienda y urbanismo

Otra de las áreas que aumenta su presupuesto es la de vivienda, urbanismo y fomento, que dispondrá de 41,2 millones de euros, un 11,7% más que en el ejercicio anterior.

En materia de vivienda, el Concello contempla una bolsa municipal de alquileres dotada con 700.000 euros, así como 466.818 euros para la Oficina de Rehabilitación y 220.000 euros en subvenciones para mejorar la accesibilidad de los inmuebles residenciales.

A estas partidas se suman 100.500 euros para un contrato de mediación de alquileres sociales y 2,7 millones en inversiones vinculadas a las políticas de vivienda.

El Gobierno municipal también prevé impulsar la Empresa Municipal de Vivienda y mantener el programa de fomento del alquiler mediante la financiación de reformas.

Servicios sociales y seguridad

Por volumen económico, bienestar comunitario es una de las áreas con mayor dotación, con 65,1 millones de euros destinados a servicios como la recogida de residuos y el alumbrado público, lo que representa un incremento del 1,99%.

Movilidad y seguridad ciudadana, que engloba Policía Local, Bomberos, Seguridad y Tráfico, contará con 50,5 millones de euros, un 7,07% más.

También crecerán las partidas destinadas a servicios sociales y promoción social, que alcanzarán los 29,7 millones de euros, un 6,09% más, y medio ambiente, que dispondrá de 20,9 millones para actuaciones que incluyen parques y jardines, con una subida del 8,45%.

En el ámbito educativo, el presupuesto se incrementará un 6,05%, hasta los 19,4 millones de euros. Deportes contará con 21,2 millones y empleo recibirá 5,2 millones, una cantidad que supone una subida cercana al 1%.

Congelación de impuestos

Durante la presentación de las cuentas, el alcalde, Abel Caballero, también ha destacado la congelación de los impuestos y tasas municipales para el próximo ejercicio.

Según las estimaciones del Gobierno local, esta medida supondrá un ahorro de 4,4 millones de euros para los contribuyentes, a los que se añaden otros 10 millones correspondientes a bonificaciones fiscales. En total, el Concello cifra en cerca de 14,5 millones de euros el ahorro para la ciudadanía.

Caballero ha defendido, además, que Vigo mantiene la deuda municipal a cero y una de las presiones fiscales más bajas entre las ciudades españolas de población similar.