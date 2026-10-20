Un estafador de Murcia, cazado gracias a una denuncia registrada en Ponteareas (Pontevedra)

Una denuncia en Ponteareas (Pontevedra) ha permitido identificar a un vecino de Murcia de 40 años, que está siendo investigado por la Guardia Civil como presunto autor de un delito de estafa cometido a través de redes sociales, mediante la venta de artículos a bajo coste.

Según han informado fuentes de la Comandancia, la investigación comenzó el pasado mes de marzo, cuando un ciudadano interpuso una denuncia tras comprar dos pares de zapatillas de una conocida marca a través de Instagram. La víctima acordó el pago bajo la modalidad 'contra reembolso', pero en su domicilio lo que recibió fue un paquete con dos pares de zapatos viejos, usados y desgastados.

Los investigadores rastrearon el flujo financiero de la empresa de transportes y descubrieron que el estafador utilizaba una empresa de pagos como 'puente'. El autor acumulaba los importes de entre seis y siete víctimas distintas antes de ordenar una transferencia masiva a su cuenta corriente personal.

En el envío denunciado, como informa Europa Press, el sospechoso retiró de golpe 725 euros procedentes de siete estafas simultáneas. El análisis de los movimientos destapó un fraude continuo que supera los 3.190 euros.

Con el apoyo del Puesto Principal de la Guardia Civil de Las Torres de Cotillas (Murcia), se logró localizar e investigar formalmente al presunto autor de los hechos, un hombre de 40 años de edad residente en dicha localidad murciana. Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Tribunal de Instancia de Ponteareas.