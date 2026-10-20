Convocan en Vigo una concentración para reclamar un parque canino en Barreiro

Las familias con perros de Barreiro se concentrarán este sábado para reclamar al Concello de Vigo un parque canino compartido, que atienda a las necesidades de todo el vecindario. Los vecinos apuestan por un entorno abierto y no "reducir la convivencia a un recinto" cerrado.

La concentración está organizada por la Plataforma Familias con Perros de Barreiro y tendrá lugar el próximo sábado 24 de octubre, a las 18:30 horas, en el Parque de Barreiro. La cita, en la que reclamarán la paralización del proyecto de área canina del Concello, está abierta a todos los vecinos de la ciudad.

Durante la jornada, que se celebrará bajo el lema "Una jaula no es un parque canino", los ciudadanos afectados presentarán su alternativa: "habilitar el uso compartido de la zona superior del parque mediante franjas horarias reguladas y destinar la inversión a mejoras que beneficien a toda la vecindad".

El objetivo es organizar los usos del espacio, preservar el carácter natural del parque y aplicar el conocimiento especializado "que ha faltado hasta ahora en el diseño municipal". "Hemos hecho el trabajo que faltaba: consultar a quienes saben de comportamiento canino y poner una alternativa sobre la mesa. Solo pedimos que se nos escuche antes de que las decisiones sean irreversibles", han afirmado.

La concentración combinará la reivindicación con un encuentro vecinal participativo. Habrá fotografías colectivas con distintas pancartas y la presentación de la "mascota (no) oficial del Concello": Cansino. Los participantes podrán sacarse una imagen con este personaje en un photocall.