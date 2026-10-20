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Caballero presiona a la Deputación para firmar los convenios: "Pediremos 10 millones el año que viene"
Mientras el alcalde mantiene el pulso al ente provincial, el BNG de Vigo ha acusado al PP y al PSOE de robarle cinco millones a la ciudad por su "lea partidista"
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El conflicto entre Concello de Vigo y Deputación de Pontevedra continúa abierto. El alcalde Abel Caballero ha afirmado este martes que su corporación pedirá el doble de financiación el próximo año si el ente provincial no firma los convenios de colaboración entre ambas administraciones, bajo los términos de los últimos 13 años.
En un audio distribuido a los medios de comunicación, el regidor socialista ha criticado a la Deputación de Pontevedra gobernada por el Partido Popular (PP) por cambiar las cláusulas de los convenios entre ambas entidades. "Nosotros le enviamos el mismo convenio que hizo Carmela Silva y el mismo que aceptaron durante tres años", ha recalcado.
"Si no les dejo sacar fotos conmigo, me sancionan y quitan dinero de las inversiones. Eso es manifiestamente ilegal en un convenio. Eso es un convenio coercitivo", ha censurado Caballero que considera que la propuesta provincial y de su vicepresidenta segunda, Luisa Sánchez, es "un abuso contra su ciudad".
Cabe recordar que ambas administraciones no han llegado a un acuerdo para los convenios de este 2026. Es decir, el Concello está rechazando los cinco millones de euros que se destinarían a las humanizaciones de Rosalía de Castro, Doutor Carracido, las pistas de atletismo o el campo de Samil.
"Confrontación irresponsábel"
El Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Vigo ha valorado este miércoles la pérdida de los cinco millones de euros debido a la confrontación entre Concello y Deputación. Su portavoz, Xabier P. Igrexas, ha acusado a PP y PSOE de mantener una "lea partidista" que le está costando dinero a los vecinos de la ciudad.
"A irresponsabilidade e o xogo partidista de PP e PSOE xa ten un custe concreto: 5 millóns de euros. Iso é o que a cidade vai perder de financiamento da Deputación de Pontevedra, polo xogo lamentábel duns e doutras", ha aseverado Igrexas, que ha criticado que el ente provincial utilice la Deputación como "trincheira".
Igrexas ha calificado de "intento de secuestro de cartos" la actitud de Luisa Sánchez y ha recordado que el dinero público sale "dos impostos da veciñanza de Vigo". "O diñeiro da Deputación non é o patrimonio privado de ningún partido. Non é o xoguete do alcalde, nin é o patrimonio do PP”, ha subrayado.
El candidato nacionalista también ha criticado al alcalde por renunciar "a uns recursos que non son del, senón das viguesas e dos vigueses". "Se o PSOE e o PP queren facer campaña electoral, que a fagan cos seus propios medios, non xogando co diñeiro da cidade. Que compitan con proxectos para Vigo, se é que teñen algún", ha reclamado.