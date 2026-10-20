El Banco de Alimentos de Vigo busca voluntarios para su Gran Recogida

Los próximos 13 y 14 de noviembre 150 supermercados de toda la provincia de Pontevedra llevarán a cabo la Gran Recogida bajo el lema 'La Graaaaaaaaaan Recogida. Tan grande que solo faltas tú', para la cual la Fundación Provincial Banco de Alimentos necesita contar con la implicación de 2.700 voluntarios.

De los 2.700 voluntarios necesarios más de 1.100 se movilizarán en Vigo; más de 500, en O Salnés; casi 400, en Pontevedra; más de 200, en O Morrazo; más de 150 en Baixo Miño; más de 125, en Val Miñor; casi 80, en Condado; más de 70, en Deza; y, más de 50, en Louriña.

Así lo anunciaron en rueda de prensa celebrada este martes en el almacén de Lavadores, el presidente del Banco de Alimentos, José Ramón Santamaría, y el patrono responsable de Voluntariado, Juan F. Pérez Otero; quienes animaron a la ciudadanía a sumarse al mayor movimiento solidario de los 54 Bancos de Alimentos adheridos a la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) y poder seguir garantizando el alimento básico a más de 20.000 personas durante los próximos meses.

En este sentido, ambos abordaron la crisis de voluntariado que sufre actualmente la Asociación que, consideran, podría estar motivada por la elevada edad de sus voluntarios. Por eso, con el objetivo de revertir esta crisis, el Banco de Alimentos de Vigo lanzará este año una campaña de influencers que pretende captar la atención del público más joven en redes sociales para que se sume a la marea azul. Esta acción la liderará Pocho, Pedro Dávila Fernández, periodista e influencer vigués y periodista con gran número de seguidores (+163.000 en IG y +124.000 en TikTok).

En concreto, la marea azul estará físicamente presente recogiendo alimentos en establecimientos Froiz, Vegalsa-Eroski, Gadis, Aldi, El Corte Inglés, Carrefour y Alcampo de toda la provincia, mientras que, en otros como, Mercadona, Lidl o DIA no habrá voluntarios por llevar a cabo solo donaciones económicas.