Vuelven a suspender el juicio contra un hombre por proferir insultos racistas contra una menor en Vigo

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha vuelto a suspender este lunes una vista preliminar contra un hombre por proferir insultos racistas contra una menor en un bus urbano de la ciudad olívica, después de que ya fuese suspendido el mes pasado.

En aquella ocasión, la vista se aplazó ante la imposibilidad de localizar al procesado. Ahora, por la necesidad de volver a escuchar a la víctima.

Según recoge el escrito de acusación de Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan al 4 de agosto de 2025 cuando el procesado y la víctima viajaban a bordo de la línea 11 de autobús urbano de Vigo.

Durante el trayecto, el hombre comenzó a proferir insultos hacia la joven, que era menor y a la que no conocía previamente. En voz alta, para que pudiesen oírlo todos los usuarios, la insultó reiteradamente por su color de piel, diciendo que parecía que viajaba "en una patera" y amagando con "llamar a la policía" por tener que "viajar en estas condiciones".

Tras apearse del autobús, continuó insultando a la joven mientras la señalaba con el dedo.

El Ministerio Público considera los hechos constitutivos de un delito contra los derechos fundamentales y libertades públicas y pide para él un año y seis meses de prisión, 3.600 euros de multa y una indemnización de 2.000 euros para la víctima.

En otro orden de cosas, el mismo tribunal ha suspendido este lunes la audiencia preliminar contra el hombre que intentó matar a su exmujer clavándole una lanza artesanal en Vigo, que ahora se enfrenta a 10 años de cárcel por intentar matar a uno de los policías que acudió cuando atacó a la que había sido su pareja.