¿Cuándo volverá a llover en Vigo? Esto es lo que dice la Aemet sobre las próximas semanas

La lluvia regresará a Vigo esta semana, pero no en cantidades suficientes para aliviar la situación de sequía que atraviesa la ciudad. Así lo advierte Francisco Infante, delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Galicia, que señala que los frentes previstos para los próximos días serán poco activos y dejarán precipitaciones de escasa importancia. Además, la tendencia seca podría prolongarse durante las próximas dos semanas.

El primer frente llegará este miércoles, 21 de octubre, aunque atravesará la zona rápidamente y no dejará grandes cantidades de lluvia. Una situación similar se espera para el viernes, cuando otro frente poco activo podría provocar nuevas precipitaciones, también insuficientes para mejorar las reservas de agua.

Para el sábado no se prevén lluvias, mientras que el domingo podría llegar un nuevo frente de características similares. Según explica Infante, estos episodios dejarán precipitaciones débiles, puntualmente moderadas, durante unas pocas horas, pero no supondrán un cambio significativo en la situación de sequía.

Las perspectivas tampoco son especialmente favorables para la última semana de octubre y los primeros días de noviembre. El delegado de la Aemet en Galicia señala que continuará una "anomalía seca", con precipitaciones que probablemente se mantendrán por debajo de los valores habituales para estas fechas.

De este modo, las lluvias que puedan registrarse durante las próximas dos semanas no parecen suficientes para revertir la falta de precipitaciones acumulada, aunque Infante recuerda que los pronósticos a más largo plazo tienen un mayor grado de incertidumbre.

Un final de año que podría ser más lluvioso

Pese a este panorama inmediato, las previsiones estacionales ofrecen una perspectiva más favorable. Según explica el meteorólogo, octubre apunta a terminar como un mes seco o muy seco, una circunstancia especialmente significativa teniendo en cuenta que se trata de uno de los meses tradicionalmente más lluviosos del año en Vigo.

Sin embargo, la predicción para el conjunto del trimestre de octubre, noviembre y diciembre mantiene una probabilidad elevada de precipitaciones superiores a lo normal en el noroeste peninsular.

Esto significa que, aunque octubre termine con un importante déficit de lluvias, noviembre y diciembre podrían ser suficientemente lluviosos como para compensarlo y permitir que el trimestre concluya con precipitaciones por encima de la media.

Por tanto, aunque la lluvia volverá de forma puntual esta misma semana, la Aemet no prevé por ahora precipitaciones significativas que permitan aliviar la sequía de Vigo a corto plazo. Habrá que esperar para comprobar si la tendencia más lluviosa que apuntan los modelos estacionales se materializa durante los dos últimos meses del año.