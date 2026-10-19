Vigo rechaza cinco millones de euros de fondos provinciales: "Nos proponen firmar amenazas a la ciudad"

El Concello de Vigo y la Deputación de Pontevedra no han llegado a un acuerdo para avanzar en la formalización del convenio bilateral entre administraciones, por el que la ciudad recibe cinco millones de fondos provinciales. El gobierno local ha criticado que el ente provincial busca que firmen "cláusulas contra la ciudad y amenazas".

En un audio distribuido a los medios de comunicación, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha afirmado que "el Partido Popular (PP) de Vigo y la Deputación de Pontevedra se niegan a firmar los convenios de cooperación" de las humanizaciones de la calle Rosalía de Castro y Doutor Carracido.

"Llevamos más de un año instándoles a que firmen los convenios. (...) No quieren firmar. ¿Qué nos proponen? Nos proponen que firmemos cláusulas contra la ciudad de Vigo y que firmemos amenazas a la ciudad de Vigo; cuestiones que nada tienen que ver con el convenio", ha afirmado el regidor socialista.

Por su parte, la vicepresidenta segunda de la Deputación, Luisa Sánchez, ha garantizado que los cinco millones anuales previstos para los convenios con el Concello de Vigo permanecerán en la ciudad pese a que el gobierno local haya "dejado claro que quiere romper la relación que estábamos manteniendo".

La también líder de los 'populares' en Vigo ha acusado a Caballero de ocultar "toda referencia a la acción de la Deputación en la ciudad". "Será que no le gusta que estemos batiendo récords de inversión en Vigo", ha valorado Sánchez, que ha recordado que esta "ocultación" es irregular.

Ante esta situación, explica la representante provincial, se optó por "dar mayor seguridad jurídica" con el fin de "defender los intereses de la Deputación". "Todos los ciudadanos, por ley, tenemos el derecho a conocer el destino de nuestros impuestos y a qué se dedican. Es una obligación que tenemos todas las instituciones, el Concello de Vigo también", ha recalcado.

"Quieren sacarse fotos con el alcalde de Vigo"

Abel Caballero ha defendido que "publicidad la tienen toda", pero que los 'populares' "quieren sacarse fotos con el alcalde de Vigo". "Es la primera vez en la historia que un candidato quiere hacerse fotos con el otro. Así será la candidatura que presenten", ha bromeado el alcalde, pese a que según fuentes provinciales no hay ninguna cláusula que exija que Luisa Sánchez deba salir en ninguna foto.

En concreto, el regidor ha criticado que la Deputación trate de cambiar las condiciones de los convenios para que salgan "fotos de gente del Partido Popular". Así, considera que Vigo debería firmar los mismos acuerdos que la Deputación logra con municipios gobernados por los conservadores, sembrando la duda sobre una posible "prevaricación".

"¿Por qué en Mos, Sanxenxo, Meaño, Lalín, Valga y Cerdedo-Cotobade firman un convenio y cuando nosotros decimos "el mismo con las cantidades que le corresponden a Vigo" tiene que ser distinto?", ha cuestionado Caballero, que considera que la candidata del PP está "en contra de Vigo" y ha vaticinado que "les va a ir muy mal" en las elecciones.

Temor a sanciones

Por su parte, Luisa Sánchez ha asegurado que este es el mismo convenio que firma el Concello de Pontevedra y la Mancomunidad de O Salnés, así como en las bases del programa Máis Provincia para concellos de menos de 50.000 habitantes. "Lo que en Vigo parece provocar un conflicto institucional se acepta con naturalidad en otras administraciones", ha afirmado.

Además, la candidata popular considera "lo más curioso" que el "principal temor" del gobierno local sean las posibles sanciones y se pregunta: "¿Por qué preocupa tanto la posibilidad de incumplirlo?". "No han empezado a aplicarlo y ya parecen más preocupados por las consecuencias de saltárselo que por el propio cumplimiento", ha añadido.

"Esas medidas aplicables ante incumplimientos que tanto teme el Concello de Vigo no se lo ha inventado este gobierno provincial. Parte de una ordenanza de subvenciones del gobierno de Carmela Silva", ha aseverado la vicepresidenta provincial, que ha garantizado que la ciudad no se quedará sin esos cinco millones de euros.