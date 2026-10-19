Vigo amanece con sol a la espera de nuevas precipitaciones: este día vuelven las lluvias a la Ría

El sol continúa protagonizando la panorámica de la Ría de Vigo desde primera hora de la mañana hasta esconderse tras las Islas Cíes. Una situación un tanto anómala para mediados de octubre, cuando vigueses y viguesas tratan de llevar siempre consigo el paraguas.

Con temperaturas por debajo de los 10 grados y bajo un cielo completamente despejado, los vecinos y las vecinas de Vigo se han dirigido a sus puestos de trabajo. No se prevé la presencia de nubes y los termómetros alcanzarán los 22 grados de máxima.

Ahora bien, según previsiones de MeteoGalicia, las nubes irán conquistando terreno con el paso de los días, con cielos "ocasionalmente" muy nublados. En cuanto a las temperaturas, serán normales para este periodo, con mínimas estables en los 10 grados y máximas que se situarán por debajo de los 20 grados, en descenso moderado.

Además, los vigueses y las viguesas podrán volver a sacar a relucir sus paraguas, aunque no durante el día. Meteogalicia indica que lloverá tanto el martes como el jueves por la noche. No será hasta el viernes cuando las precipitaciones serán más intensas durante todo el día.