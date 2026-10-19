La situación del agua en Vigo llegará a mínimos históricos el 2 de noviembre: "Quedarán 38 días con total garantía"

El embalse de Eiras se encuentra en un nivel de abastecimiento preocupante y, si la tendencia actual se mantiene, alcanzará su nivel mínimo histórico el próximo 2 de noviembre. Así lo ha advertido este lunes el alcalde de Vigo, Abel Caballero, quien ha situado las reservas en el 39,5% de su capacidad, frente al 42,2% registrado el martes 13 de octubre; por lo que se recomienda a la ciudadanía a hacer un uso responsable del agua.

"Estamos en una situación de alerta muy importante", ha afirmado.

Según los datos expuestos por el regidor, el embalse ha perdido casi tres puntos porcentuales en los últimos días y llegará a esa fecha con 7,11 hectómetros cúbicos de agua. Caballero ha alertado de que, desde este lunes, quedan 38 días de abastecimiento con agua de calidad óptima y "con total garantía".

A partir de ese periodo, ha señalado, podría haber agua para otros 57 días, aunque con posibles incidencias en su calidad. En total, el alcalde calcula que las reservas permitirían disponer de agua durante 95 días, si bien ha insistido en que solo los primeros 38 contarían con las garantías actuales.

Ante esta situación, el regidor ha acusado a la Xunta de Galicia de no tomar decisiones para afrontar el problema del abastecimiento y ha vuelto a reclamar la construcción de un nuevo embalse que abastezca a la ciudad de Vigo.

Asimismo, Caballero ha elogiado la capacidad de la nueva potabilizadora de la ciudad, financiada por el Concello con una inversión de casi 25 millones de euros, de "mantener la calidad actual del agua pese al descenso de las reservas". Según ha explicado, esta instalación permite filtrar y potabilizar agua que ya presenta cierta presencia de hierro, lo que facilita un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles.