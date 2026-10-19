Rueda llama en Vigo a "meter una marcha más" en las elecciones generales para impulsar el cambio en España

El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, ha llamado este lunes a "meter una marcha más" en la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre para conseguir que "Galicia sea el motor del cambio de España" y que Alberto Núñez Feijóo llegue a la Presidencia del Gobierno.

Así lo ha manifestado durante una reunión de la Junta Directiva Provincial del PP de Pontevedra, celebrada en Vigo, en la que también participaron el presidente provincial, Luis López; la secretaria general del PPdeG, Paula Prado; y la presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez.

Rueda ha advertido a los populares de que no pueden "confiarse ni dar nada por ganado" y ha defendido la necesidad de trabajar el voto en aldeas, villas y ciudades. Además, ha contrapuesto el modelo de "estabilidad" de Galicia a la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha acusado de "promesas incumplidas, corrupción e improvisación".

En materia de vivienda, el presidente de la Xunta ha destacado el compromiso de impulsar más de 4.000 viviendas públicas en Galicia, con casi 1.000 actuaciones en Vigo, más de 300 en Pontevedra y otras 225 en distintos municipios de la provincia.

También ha puesto en valor la política presupuestaria de la Xunta, la reforma de la atención primaria y la actualización del Plan General de Normalización de la Lengua Gallega.

"Los que quieren cambio tienen que votar al PP"

Por su parte, Luis López ha agradecido la participación de más de 1.500 personas en el homenaje a exalcaldes y exconcejales celebrado el sábado en Nantes (Sanxenxo) y ha llamado a mantener la movilización del partido ante las próximas citas electorales.

"Todos los que quieren cambio tienen que votar PP", ha afirmado, vinculando los resultados de las generales con las elecciones municipales de 2027.