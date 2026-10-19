Una personas resulta herida tras arder por completo una vivienda en Salvaterra do Miño (Pontevedra)

Una persona ha tenido que ser atendida por los profesionales sanitarios tras resultar herida en un incendio que calcinó por completo una vivienda en el lugar de A Gandarela, en Corzáns, en Salvaterra do Miño (Pontevedra).

Según ha informado el CIAE 112 Galicia a Europa Press, la alerta saltaba poco antes de las 02:00 horas de la madrugada, cuando un particular avisaba a Emergencias de las llamas, e informaba de que el incendio podría haber comenzado en el salón de la casa. Finalmente, las llamas afectaron por completo a la vivienda.

El 112 movilizó a los Bomberos de O Porriño, al GES de Ponteareas, Guardia Civil y Protección Civil, así como al personal de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que atendieron en el punto a una persona herida leve.

Finalmente, atendieron en el punto a una mujer herida leve, A.L.F.A.R., de 49 años de edad, que tuvo el alta voluntaria en el mismo lugar.