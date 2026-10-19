Nuevo accidente laboral en el área de Vigo: tres personas heridas tras estallar una botella de cristal

Foto del Polígono de A Granxa, en O Porriño Polígono de A Granxa

La semana empieza con un nuevo accidente laboral en el área de Vigo. Tres personas han resultado heridas en la mañana de este lunes tras estallar una botella de cristal en una empresa de O Porriño (Pontevedra).

Según ha informado Europa Press, el accidente laboral ha tenido lugar algo antes de las 10:00 horas en el polígono de A Granxa, y tres personas han resultado heridas, aunque no han trascendido más detalles del incidente.

Fuentes de Emergencias han explicado que, de las tres personas afectadas, una se trasladó a un centro sanitario por sus propios medios, mientras que otras dos fueron evacuadas en ambulancia al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.