Mares Circulares reúne a 28 voluntarios para recoger 29 kilos de residuos en la playa de O Vao, en Vigo

El programa Mares Circulares ha reunido este sábado a 28 voluntarios en la playa de O Vao para la recogida de residuos en el arenal. Esta iniciativa de Coruxo FC y Coca-Cola ha contado también con la colaboración del Concello de Cangas.

En total, los voluntarios han recogido un total de 28,94 kilos de residuos, que han sido clasificados por la Asociación Chelonia para su reciclado. Además, todos los datos obtenidos serán recogidos, analizados e incorporados en la base de datos del proyecto.

"Ha sido una experiencia magnífica poder llevar a cabo esta acción de limpieza de playas junto a los chicos de la cantera, los jugadores del primer equipo, familias y directivos. Entre todos hemos conseguido retirar más de 30 kilos de residuos de la playa del Vao", ha destacado el director de Legados España y coordinador de Fútbol con Raíces, Javier Dorado.

Por su parte, la Gestora de Comunicación de Coca-Cola Europacific Partners Iberia, Gema Domínguez, ha destacado que "es imprescindible actuar para proteger estos ecosistemas y sensibilizar sobre la puesta en marcha de iniciativas que impulsen la economía circular. Tras ocho años de recorrido, el proyecto cuenta además con una valiosa base de datos que aporta información de gran interés para la comunidad científica y contribuye al desarrollo de soluciones frente a este desafío ambiental".

Desde la Asociación Chelonia, Antonio Castro, ha destacado que "ha sido un taller Constructivo de Sensibilización Medioambiental que permite reforzar la conciencia medioambiental de los jóvenes y concienciar sobre la problemática de las basuras marinas, un desafío global que nos afecta a todos y cuya solución requiere el compromiso colectivo".