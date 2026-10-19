Imagen de los jóvenes en el momento de los hechos. CEDIDA/EUROPA PRESS

Investigan una persecución en Vigo con insultos homófobos a un hombre en la zona de Samil

La Policía Nacional investiga una presunta agresión homófoba ocurrida el pasado viernes por la noche en las inmediaciones de la playa de Samil, en Vigo, donde un grupo de jóvenes encapuchados habría perseguido e insultado a un hombre.

Según han relatado testigos presenciales a Europa Press, los hechos se produjeron en una zona de monte próxima al arenal, frecuentada por hombres que mantienen encuentros sexuales (cruising). Los jóvenes habrían perseguido a la víctima mientras le gritaban insultos homófobos como "maricón".

Fuentes policiales han confirmado que varios agentes se desplazaron hasta el lugar e identificaron a algunos de los presuntos implicados.

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para esclarecer lo sucedido y ha puesto la información recabada a disposición del juzgado competente.