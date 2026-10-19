Huelga de los trabajadores de Glovo en Vigo para reclamar mejoras laborales y salariales

Trabajadores de Glovo en la provincia de Pontevedra han convocado una huelga los dos próximos fines de semana, días 24 y 25 de octubre y 31 de octubre y 1 de noviembre, para exigir mejoras laborales y salariales.

Según el presidente del comité de empresa de Glovo en la provincia, Fernando González, esta decisión se debe a la "grave deriva laboral" de la empresa, por la "no aplicación del convenio que corresponde a la actividad", siendo este el del transporte de mercancías por carretera, según reivindica en declaraciones a Europa Press.

También ha lamentado la modificación "unilateral" de turnos y cambios en las condiciones de trabajo "sin seguir los cauces legales" o el "régimen sancionador" de la compañía, que usa sistemas automatizados para sancionar a empleados.

González añade entre los motivos de la protesta los "frecuentes errores" en los pagos de la nómina y los retrasos en su abono, además de la "falta de transparencia".

Por ello, han convocado un paro total en toda la provincia los días 24, 25 y 31 de octubre y el 1 de noviembre. Eso sí, ha explicado que solo en Vigo Glovo opera con asalariados directos, mientras que en otras ciudades se trata de flotas externas.