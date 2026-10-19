¿Comprar gambón en una máquina expendedora de un parking en Vigo? Es posible en estos aparcamientos

Entrar en un parking de Vigo a recoger el coche y, de paso, llevarte a casa algo rico para cenar sin pasar por el supermercado ya es posible gracias a las 19 máquinas expendedoras que ha puesto en funcionamiento una empresa viguesa.

La iniciativa parte de Welgood Technologies, especializada en la gestión de aparcamientos y el desarrollo de soluciones tecnológicas, que ha instalado estas máquinas en ocho parkings de la ciudad.

En cinco de ellos, Urzaiz, Policarpo Sanz, Independencia, Náutico Cíes y Pintor Colmeiro, es posible adquirir a través de compra automática bolsas de marisco congelado.

Langostinos y gambones listos para cocinar

Máquina expendedora de marisco en el parking de Policarpo Sanz. Treintayseis

La oferta incluye langostino salvaje en cajas de 800 gramos, colas de gambón peladas y desvenadas y formatos más pequeños de unos 200 gramos, pensados para preparar una comida o cena rápida.

Entre los productos destaca una bolsa de 800 gramos de gambón Easy Peel, que se comercializa en exclusiva a través de estas máquinas. Se trata de un producto sin cabeza, desvenado y con un corte en la cáscara que facilita su pelado durante la preparación.

Las máquinas permiten realizar el pago directamente con tarjeta, mientras que la empresa trabaja en la integración de este servicio en su aplicación móvil. El objetivo es que los usuarios puedan comprar desde el teléfono, reservar productos en su aparcamiento habitual y acceder a promociones.

La propuesta busca aprovechar el elevado tránsito de personas por estos estacionamientos y ofrecer una alternativa de compra que no dependa de los horarios comerciales con precios que van desde los 14,10 hasta los 20,60 euros.

Comida y helados para mascotas

Pero el marisco no es lo único que puede encontrarse en estas nuevas máquinas. Welgood ha incorporado también dispensadores de productos para mascotas bajo la marca Pit&Pet, con una oferta que incluye comida refrigerada y congelada, aperitivos, yogures, helados para perros, juguetes y artículos de higiene.

La distribución varía según el aparcamiento. En el Náutico Cíes y Urzaiz se ofrecen productos de alimentación para mascotas refrigerados y congelados, mientras que Pintor Colmeiro dispone de una oferta más amplia que incorpora accesorios y artículos de higiene. También hay máquinas con productos para animales en los aparcamientos de O Calvario, plaza de América y Areal.

La iniciativa fue presentada este año en la Conxemar, la feria internacional de productos del mar congelados celebrada en Vigo. La empresa también ofrece a otras marcas la posibilidad de comercializar sus productos a través de estas máquinas o alquilar los equipos para instalarlos en otras ubicaciones.