La calle de Vigo excluida de las últimas humanizaciones en Coia: "Nos sentimos castigados"

Exigir durante años la mejora de tu calle para que el gobierno local decida humanizar todas las vías que te rodean. Esta es la realidad de los vecinos de la calle Caldas de Reis, en Vigo, que observan cómo se quedan excluidos de los 10 millones de euros invertidos por el Concello en el barrio de Coia.

Los vecinos de Caldas de Reis llevan años demandando una mejora de su calle ante la falta de aparcamiento y los problemas de accesibilidad y movilidad que sufren a diario por el mal estado de las aceras. De hecho, en mayo del año pasado llevaron sus protestas a las calles, una acción que terminó con la actuación de la Policía Nacional.

Esta presión tuvo éxito y lograron reunirse con el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y su equipo en junio de 2025. Parecía que los problemas endémicos de esta pequeña calle sin salida de Coia iban a solucionarse, atendiendo a la petición de los vecinos: modernización de las tuberías y una humanización "integral".

Pero los meses han ido pasando y el Concello de Vigo no se ha vuelto a poner en contacto con ellos para avanzar en la reforma de esta vía de Coia, rodeada de centros educativos como el IES Alexandre Bóveda, el Seis do Nadal o las escuelas de educación infantil Cristo da Vitoria y Rosalía de Castro.

Ahora bien, durante este tiempo, han leído noticias sobre actuaciones municipales en su entorno y en el conjunto de Coia, que cuentan con una inversión global de 10,5 millones de euros. Desde verano, el Concello ha iniciado obras en las calles Soutomaior, A Guarda, Mondariz, Cuntis, Pontevesures y Tomiño, así como prevé actuar sobre O Porriño.

"Nos sentimos castigados"

Por el momento, el gobierno local no ha anunciado ninguna actuación para Caldas de Reis. Los vecinos se sienten "decepcionados" y creen que no se ha anunciado ninguna obra sobre su calle debido a la manifestación de un año atrás. "Creo que es un castigo, nos están castigando por levantarnos un poquito", afirma Rocío

Esta vecina del portal número 4 recuerda que la calle Mondariz es "la segunda vez que la arreglan", mientras que su calle mantiene su "estado de abandono". En este sentido, denuncia que, al ser la única sin obras, los problemas de aparcamiento se han agravado desde hace cuatro meses.

Rocío explica a Treintayseis que trabaja a turnos y conseguir un lugar donde estacionar "es un cristo". Da igual que llegue a las 23:00 o a las 15:00 horas, "todo está petado" y muchas veces termina aparcando a diez minutos de su casa; un nuevo trayecto tras una jornada laboral completa que dilata su descanso.

Rúa Caldas de Reis, en Vigo S.P.

"No te atienden y luego, aún por encima, a ti te castigan", concuerda la vecina del número 5, Gloria, que asegura sentir "frustración" al no observar ningún paso hacia la humanización de la calle. "Las obras son necesarias y hacen falta, pero todo a la vez... Colapsas un barrio por trabajar en cuatro o cinco calles a la vez", incide.

Gloria trabaja en A Guarda y también sufre los problemas de aparcamiento al volver de trabajar tras un trayecto de más una hora. Por ello, reclama alternativas de estacionamiento en la zona ante las nuevas actuaciones en las calles del entorno, ya que, en vías como Soutomaior, el Concello reducirá las plazas de aparcamiento.

Obras en la calle Soutomaior S.P.

Cabe destacar que la presencia de colegios e institutos y la proximidad al Centro de Salud de Coia y a campos de fútbol supone aún más presión en la zona; servicios que no sólo disfrutan los vecinos de esta "barriada", sino también vecinos de Navia o Balaidos. Además, los celtistas también buscan en las inmediaciones de Caldas de Reis un lugar donde dejar el coche en día de partido.

Las personas vulnerables, las más afectadas

Debido a las obras en las calles colindantes, los vecinos han vuelto a aparcar encima de una de las aceras de Caldas de Reis, ocupando el espacio por el que deberían circular personas con movilidad reducida, carritos para bebés o carros de la compra. Aceras que tampoco están en el mejor estado posible, ya que presentan múltiples baches y socavones.

Rocío recuerda que un vecino de avanzada edad sufrió varias caídas y lesiones en la zona debido al mal estado del entorno, por lo que su familia decidió trasladarlo de su casa y barrio de toda la vida para evitar males mayores. Gran parte de la población de la calle está envejecida y el "abandono" de la calle les afecta directamente.

"Mi marido tuvo que meterse por la carretera porque no se puede pasar", explica Chelo, vecina de 83 años, que vive en Caldas de Reis desde hace 50 años. Entonces, no había problemas de aparcamiento, sino que la inseguridad era el principal desafío: "Cuando vinimos robaban los coches y quedaban de guardia de noche".

Calle Caldas de Reis, Vigo S.P.

Chelo también denuncia que "la acera está toda destrozada" y afirma que "para la gente que anda con bastón" es "peligroso". Además, señala que el aumento de coches aparcados debido a las obras en las calles colindantes impide la correcta movilidad de los vehículos, incluso de los servicios de emergencia. "Vienen los bomberos y no puede entrar", asegura.

Abandono e inseguridad

Por otro lado, las vecinas critican la falta de cuidados de los jardines que rodean los edificios, cuya hierba crece sin control e invade los estrechos espacios que cuentan para pasear. Además, esta zona cuenta con muchas escaleras, que dificultan aún más el acceso a sus casas de personas con movilidad reducida.

"Cuando empiezan las lluvias, comienzan a salir las ratas. Cada dos por tres estamos llamando al 010 para que vengan a desratificar", añaden Gloria y Rocío, que también urgen la renovación de las tuberías. Explican que las arquetas se atascan a menudo y denuncian que las tuberías de pluviales y fecales están juntas.

Interior de la calle Caldas de Reis, en Vigo S.P.

Además, este agua sucia se va al hueco de los ascensores, provocando olores fuertes. "Son infinidad de cosas lo que necesita esta calle, necesita una mejora absoluta en todo", inciden estas vecinas, que recuerdan que hay algunos edificios sin acceso directo a la calle y, por tanto, fuera del alcance de bomberos y ambulancias.