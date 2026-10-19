Caballero anuncia nuevos contratos para captar vuelos en Vigo: "Queremos estabilidad en las rutas"

El Concello de Vigo buscará nuevas conexiones aéreas para el aeropuerto de Peinador en Routes World 2026, uno de los principales encuentros internacionales del sector, que se celebra esta semana en Frankfurt.

La concejala de Turismo participará en el evento y mantendrá reuniones con distintas compañías aéreas, especialmente de bajo coste, para intentar captar nuevas rutas y consolidar las existentes.

El alcalde, Abel Caballero, ha anunciado que el gobierno municipal prepara un nuevo concurso público de promoción turística vinculado a las conexiones con Londres, París, Alicante y Sevilla, para el que reservará una partida económica en los presupuestos de 2027.

"Queremos estabilidad en los vuelos y en las rutas y tenemos preparada la dotación presupuestaria para el próximo año", ha afirmado el regidor, que ha explicado que los contratos se adjudicarán mediante concurso público.

Caballero ha reiterado que el Concello asumirá en solitario la financiación de estas campañas de promoción ante la falta de acuerdo con la Xunta de Galicia y la Diputación de Pontevedra para cofinanciar las conexiones.

"La Xunta paga en Santiago y en A Coruña, pero en Vigo no paga ni un céntimo", ha reiterado el alcalde, que ha defendido este modelo de contratación como una fórmula utilizada también en otros territorios.

"Los únicos que estamos apostando económicamente por captar nuevos vuelos para Vigo somos los del Concello", ha concluido.