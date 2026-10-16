Vigo perderá 1,5 millones de euros de fondos europeos por inejecución de obras en Bouzas, según el PP

Miembros del PP de Vigo frente a las obras sin ejecutar de Bouzas, en Vigo PP de Vigo

El Partido Popular (PP) de Vigo ha denunciado este viernes que el Concello de Vigo perderá 1,5 millones de euros procedentes de fondos europeos tras "ser incapaz de gestionar en tiempo y forma" la subvención concedida para desarrollar el Plan de Sostenibilidad Turística de Bouzas.

"Es un nuevo fracaso de Abel Caballero y su gobierno porque de los dos millones concedidos, tan solo fueron capaces de ejecutar, en tiempo y forma, 500.000 euros, apenas un 25% del total", ha afirmado la presidente del PP de Vigo, Luisa Sánchez.

La también vicepresidenta segunda de la Deputación de Pontevedra ha recordado que en agosto mostró su "preocupación" por la no ejecución del plan. "Ya entonces revelamos que el Concello de Vigo renunciaba a la instalación de unos mupis informativos en Bouzas", ha informado.

Según los populares, este proyecto costaba 85.000 euros, que se suman a los cerca de 400.000 euros perdidos en la inejecución de la humanización rúa Pazo. "Ahora la pagaremos los vigueses de nuestros bolsillos cuando no teníamos por qué", ha considerado Sánchez.

Entre los proyectos no ejecutados según los populares, también se encuentra la mejora paisajística y ambiental del casco histórico y del litoral de Bouzas (500.000 euros) y el cambio de luminarias a sistemas de bajo consumo (200.000 euros).

"Se perdió por la incapacidad del goberno local de hacer las cosas bien y antes del 30 de junio pasado, cuando venció el plazo", ha añadido la líder local del PP, que considera esta situación la "enésima chapuza" del gobierno de Abel Caballero.