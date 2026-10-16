Vecinos de Lavadores piden paralizar el plan para construir 1.454 viviendas que amenaza sus casas

Vecinos del barrio vigués de Lavadores exigen a la Xunta y al Concello la "paralización inmediata" del Proyecto de Interés Autonómico (PIA) para el desarrollo residencial en Santa Cristina, que afectará a unas 50 viviendas para construir 1.454, mayoritariamente protegidas.

En un comunicado remitido a Europa Press, la Plataforma de Afectados ha criticado que esta iniciativa supone una transformación total del barrio, implicando expropiaciones forzosas "sin haber analizado antes las consecuencias" de las mismas.

"Muchas de las personas afectadas, algunas de avanzada edad, ya trasladaron a la Plataforma su intención de no desalojar sus viviendas de toda la vida, de las que son propietarios", han apuntado.

Por ello, han escrito una carta al alcalde, Abel Caballero, para que "cumpla su compromiso" de responder las demandas de los vecinos, recogidas en una carta.

Este texto, además de poner de manifiesto la "violencia" de la fórmula elegida, lamenta la concentración de toda la vivienda pública de Vigo en ese barrio, lo cual implicará, a su juicio, "la segregación de la ciudadanía, así como la destrucción de una comunidad que conserva las relaciones y el modo de vida tradicional, rural y con actividad agraria", sentencia.