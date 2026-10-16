Un vecino de Vigo resulta afectado por intoxicación de humo tras incendiarse su vivienda

Un vecino de Vigo ha resultado afectado por inhalación de humo en la madrugada de este viernes, tras declararse un incendio en su domicilio en la parroquia de Beade.

Según la información del CIAE 112 Galicia recogida por Europa Press, la central de coordinación recibió una llamada de aviso sobre las 3:00 horas de la madrugada.

El particular alertó de un incendio en una vivienda situada en Camiño dos Barros. El incendio, atajado por el servicio de bomberos municipal, afectó a la cocina de la vivienda.

Hasta la zona se desplazaron efectivos de la Policía Local, que constataron que había una persona que precisaba asistencia médica por inhalación de humo. Además, también se notificó a Bomberos de Vigo.