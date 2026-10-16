Tensión de madrugada en la acampada por la vivienda en Vigo: Les arrojan petardos y amenazan con un palo

La acampada por el derecho a la vivienda instalada desde este lunes en la Alameda de Vigo ha vivido momentos de tensión durante la madrugada de este viernes. Según ha informado el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, se han producido dos incidentes de acoso contra los participantes.

"A las 05:00 horas, dos hombres y una mujer les han arrojado petardos y, a las 07:00 horas, se ha acercado un hombre que los ha amenazado a gritos mientras blandía un palo", ha detallado Losada en un audio remitido a los medios de comunicación. Además, ha asegurado que en días anteriores se habían registrado otros dos incidentes similares.

En contraposición, el subdelegado ha destacado que no se ha recibido ningún parte policial por comportamientos inapropiados de los acampados. "Por lo que a mí respecta, su conducta es absolutamente pacífica e irreprochable", ha afirmado.

Asimismo, ha exigido que se respete a los participantes en la acampada, que están ejerciendo un derecho amparado por la Constitución, y ha lanzado una advertencia a quienes se acerquen con la intención de molestarlos, hostigarlos o agredirlos.

"Si alguna de las personas que se acercan para molestar, hostigar o con ánimo de agredir es identificada por la Policía Nacional, se actuará sin titubeos, ya sea en el ámbito de la sanción administrativa o del reproche penal, en función de la gravedad de los hechos", ha advertido.

Por su parte, los participantes en la protesta han trasladado su agradecimiento a la ciudadanía por las muestras de apoyo recibidas en los últimos días porque "su lucha es la lucha de todos".

"Queremos que sepáis que no vamos a participar en las provocaciones que una minoría violenta profiere contra nosotros y subrayamos una vez más que estamos muy muy contentas de sentir el cariño de la inmensa mayoría de los vecinos de Vigo y de otras ciudades, villas y aldeas que nos apoyan", han insistido.

Sobre las declaraciones de Losada, han apuntado que rechazar las actitudes agresivas "es una obligación de toda la ciudadanía".