La suerte vuelve a sonreír a Vigo: La Bonoloto deja un premio de casi 50.000 euros

La suerte vuelve a sonreír a la ciudad de Vigo en el sorteo de la Bonoloto, celebrado este jueves, 15 de octubre, que ha dejado un boleto premiado de segunda categoría de 49.396,49 euros en Vigo. En concreto, se trata de un boleto acertante de segunda categoría (cinco aciertos + complementario), que se ha vendido en la administración de la avenida de Fragoso, número 73, en Vigo.

Según informa Europa Press, de segunda categoría se han registrado otros dos boletos acertantes validados en Calatrava (Ciudad Real) y en Pamplona.

La combinación ganadora en el sorteo del jueves fue 35, 48, 06, 40, 07 y 19. El complementario ha sido el 30 y el reintegro el 2. La recaudación del sorteo ascendió a 2.356.247,50 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo un único acertante podría ganar 1.200.000 euros.