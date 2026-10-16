Mundial 2030 en Vigo: Caballero envía a Xunta y Deputación el convenio de la reforma de la grada de Tribuna

El Concello de Vigo mueve ficha para conseguir el apoyo económico de la Xunta de Galicia y de la Deputación de Pontevedra de cara a ser sede del Mundial 2030. El alcalde Abel Caballero ha enviado una carta y el convenio a los presidentes de ambas administraciones, Alfonso Rueda y Luis López, a los que emplaza a una "reunión con urgencia" para acordar los detalles de la colaboración.

En un audio distribuido a los medios de comunicación, el regidor olívico ha reclamado de nuevo a Xunta y Deputación pagar a tercios la ampliación de la grada de Tribuna. Esta reforma es imprescindible para que la FIFA acceda a que Balaídos se convierta en sede del Mundial 2030.

En la misiva enviada por Caballero, el alcalde pide a Rueda y a López "ir juntos al Mundial" y cooperación. Asimismo, les ha remitido el convenio propuesto por el Concello, que incluye "el conjunto de la actividad y de la acción económica, y todo lo que tiene que hacerse para el Mundial".

"Les digo el coste que tiene cada una de estas actuaciones y les traslado que tiene que estar apoyando el Mundial", ha afirmado Caballero, que ha detallado que cada administración debería invertir nueve millones al año —durante cuatro años— en las actuaciones necesarias para que Vigo sea sede mundialista.

En total, como anunció el mismo alcalde hace un par de días, se realizará una inversión total de 107 millones de euros para acoger la cita. La partida más importante irá destinada a la ampliación de la grada de Tribuna, con la que el estadio de Balaídos logrará acoger a 41.000 espectadores. "Y para que después se lo quede el Celta", ha añadido el regidor olívico.

El resto de la financiación irá destinada a la mejora de instalaciones deportivas y centros de entrenamiento, así como un "hub de visualización y para filmar películas" o espacios dedicados a los aficionados que se desplacen a Vigo. "El fútbol rige una parte importante de la opinión y se conocen las ciudades también por sus campos y clubs", ha defendido Caballero.

Además, el regidor socialista ha solicitado una "reunión con urgencia" a Alfonso Rueda y a Luis López para "acordar todo lo que tiene que ver con la participación de la Xunta y de la Deputación". Caballero ha afirmado que, aunque pospongan el encuentro, la obra continuará. "Si creen que pararán la obra, se equivocan completamente", ha aseverado.

"La única voz que se levantó defendiendo Vigo"

El alcalde no ha desaprovechado la oportunidad para cargar contra ambas administraciones y contra su oposición en el Concello de Vigo. Así, ha afirmado que "la única voz que se levantó defendiendo Vigo" fue su gobierno, mientras Xunta, Deputación, PP y BNG de Vigo se mantuvieron "calladitos" después de que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) dejara a la ciudad fuera del Mundial.

Caballero ha criticado que el gobierno gallego "siga diciendo que no paga", recalcando que su proyecto es "viable". En esta línea, ha cuestionado que la Xunta se comprometiera a pagar el 25% de la reforma del estadio de Riazor para el Mundial y niegue la financiación a Vigo, cuando "es menos de la mitad" de lo que iba a pagar a la ciudad herculina.

En cuanto a la Deputación, considera que está poniendo "dificultades" y pidiendo conocer información que se incluye en el convenio —enviado a López este viernes junto a la carta en la que le solicita una reunión—. Cabe recordar que la vicepresidenta segunda y líder del PP de Vigo solicitó información sobre el proyecto este jueves.

Por otro lado, ha afirmado que la Deputación recibe 95 millones de euros de fondos estatales "por la población y la economía" de Vigo. "Resulta que la ciudad les proporciona más de la tercera parte de su presupuesto y no quieren pagar. Están poniendo disculpas para no pagar", ha afirmado Caballero.