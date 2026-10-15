Vigo renovará las redes de abastecimiento y saneamiento de tres nuevas calles en Lavadores

El Concello de Vigo aprobará la encomienda a Aqualia para redactar el proyecto de renovación de las redes de abastecimiento de agua y saneamiento de las calles Segovia, Logroño y Burgos; ya que las redes actuales presentan deficiencias que hacen necesaria su renovación integral. Según detalló el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, esta actuación constituirá la primera fase de la futura humanización de estas tres vías.

En el caso del abastecimiento, las tuberías de las tres calles son de fibrocemento y registran numerosas averías, además de ser un material que, según ha señalado el regidor, no resulta aconsejable para este servicio. Además, a esto se le suma que las condiciones de las calles Segovia y Logroño son de hormigón y tienen una antigüedad considerable.

"Primero, la parte que importa, la más importante, lo que está debajo del suelo", ha señalado Caballero, que ha insistido en que el Concello actuará primero sobre las redes de abastecimiento y saneamiento antes de acometer la reforma de la superficie.

La encomienda a Aqualia, detalla Caballero, permitirá avanzar en la redacción del proyecto técnico para definir las actuaciones necesarias en las tres vías, como fase inicial de la posterior humanización.