Vigo destina casi 14.000 euros a pagar el alquiler de 21 familias vulnerables para evitar desahucios

El Concello de Vigo ha aprobado este jueves 48 ayudas de emergencia por un importe cercano a los 22.000 euros, de las cuales 21 se destinarán al pago del alquiler de viviendas para familias en situación de vulnerabilidad.

"Son 21 alquileres que paga el Ayuntamiento para evitar 21 desahucios", ha asegurado el regidor, que ha defendido que el Concello atiende estas situaciones cada vez que se reúne la comisión de ayudas de emergencia. Estas prestaciones suman 13.771 euros.

Además de las prestaciones para vivienda, se han aprobado 24 ayudas para alimentación, por un importe superior a los 7.000 euros. El resto se destina a cubrir otras necesidades, como gastos personales y prótesis.

Ayudas para atender a personas sin hogar

La Xunta de Goberno local de Vigo aprobará también un convenio de colaboración con la Fundación Santa Cruz para el mantenimiento de su albergue y el servicio de comedor. El acuerdo cuenta con una dotación total de 261.000 euros, a razón de 65.000 euros anuales, y permitirá derivar a personas sin hogar a estas instalaciones cuando el albergue municipal esté completo.

Caballero también ha detallado las aportaciones municipales destinadas a entidades sociales y organizaciones que atienden a personas en situación de vulnerabilidad. En total, el Concello destina cerca de 475.000 euros anuales a comedores sociales y al Banco de Alimentos.

"Hablar es fácil. Hacer lo que nosotros hacemos no lo hace ningún ayuntamiento de España", ha afirmado Caballero, que ha criticado a los grupos de la oposición por sus reproches en materia social y ha asegurado que, a su juicio, no desarrollan medidas equivalentes allí donde gobiernan.

Contratación del Belén de Navidad

El Concello de Vigo adjudicará este viernes la contratación del tradicional Belén de Navidad por un importe de 99.000 euros. La agrupación belenística La Morana, de Zamora, será la encargada de realizar la instalación, que podrá visitarse un año más en la Casa das Artes y mantendrá la entrada gratuita.

Según ha anunciado el alcalde, el Belén de este año será más grande que el de la pasada campaña y ocupará una superficie de 25 metros cuadrados. La propuesta incorporará elementos vinculados a la ciudad para integrar referencias locales en la representación navideña. En concreto, contará con diez elementos ornamentales de figuras locales y otros cinco elementos paisajísticos inspirados en la arquitectura de Vigo. El objetivo, ha explicado el regidor, es mantener la tradición del Belén navideño e incorporar detalles reconocibles de la ciudad.

La programación incluirá también 50 horas de actividades guiadas dirigidas a centros educativos.