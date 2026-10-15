Heces, pis y restos de papel higiénico: denuncian vandalismo y falta de higiene en Beiramar, Vigo

Beiramar se ha convertido en un "baño público". Así lo considera una vecina de Vigo, que denuncia la presencia de heces, pis y restos de papel higiénico frente a su casa, mientras desde el Concello "no hacen nada".

"Los vecinos de Santa Marta, 54, no podemos abrir las ventanas porque esa escalera se utiliza como baño público nocturno", asegura una de las afectadas en declaraciones a Treintayseis. Además, comparte imágenes en las que se observan heces y restos de papel higiénico en sus plantas.

Esta vecina afirma que estos residuos llevan más de una semana frente a sus casas, ya que el Concello "no limpia y hace meses que no friega con la excusa de la sequía". En este sentido, recuerda que "es un sitio por donde pasan muchos turistas y niños durante el día".

"Los niños corren y juegan entre heces humanas", recalca, recordando que las escaleras son el acceso a la Iglesia de San Francisco, así como al futuro "lujoso" Barrio do Cura. Los vecinos se han puesto en contacto con el teléfono de atención ciudadana municipal, 010, pero "no se hace nada".