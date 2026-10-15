Cruce de reproches en Vigo por el Mundial 2030: Caballero pide financiación y la Diputación reclama la documentación

La posibilidad de que el Estadio de Balaídos se convierta en sede del Mundial 2030 continúa generando polémica en la ciudad de Vigo. El pasado miércoles, el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, propuso un plan de financiación a tercios entre Concello, Xunta y Diputación, con una inversión conjunta de 107,5 millones de euros.

Según ha explicado, el coste para las arcas municipales rondaría los 9 millones de euros anuales durante cuatro años, si las tres administraciones implicadas asumen a partes iguales la financiación. Este jueves, el regidor insiste en su propuesta y asegura que la inversión se recuperará "con creces"

La actuación más importante sería la reforma y ampliación de la grada de Tribuna, con un presupuesto estimado de 86,7 millones de euros. A esta cantidad se sumarían otras inversiones para construir campos y centros de entrenamiento, acondicionar instalaciones y cubrir los gastos organizativos del Mundial.

En este marco, Caballero ha vuelto a cargar contra la Xunta de Galicia, a la que acusa de negarse a aportar los cerca de 36 millones de euros que le corresponderían si se aplica el reparto a tercios.

"En A Coruña sí, para A Coruña estupendo, encantados; para Vigo, que no, que no y que no", ha criticado en relación a la disposición del gobierno gallego a financiar el proyecto de reforma del estadio de Riazor, en A Coruña. Según ha denunciado, la Xunta estaba dispuesta a asumir el 25% del coste de la remodelación completa del estadio coruñés y de un túnel, una aportación que, en su opinión, contrasta con la negativa que atribuye al Ejecutivo autonómico en el caso de Vigo.

Por último, el alcalde también ha respondido a las críticas que cuestionan la inversión en Balaídos frente a las necesidades de vivienda. Caballero ha defendido que ambos asuntos no son incompatibles y ha responsabilizado a la Xunta de la falta de vivienda pública en la ciudad.

"El problema de la vivienda en Vigo no es Balaídos. El problema es que la Xunta no construyó en 18 años ni una sola vivienda de alquiler en esta ciudad", ha afirmado.

El regidor ha asegurado que existen unas 10.000 solicitudes de vivienda a precio tasado, tanto en alquiler como en compra, y ha contrapuesto la actuación del Gobierno autonómico con la del Ayuntamiento y Zona Franca. Según sus cifras, ambas instituciones tienen en marcha más de 500 viviendas, una cantidad que podría alcanzar las 600.

"Urgencia" de la Diputación

Ante esta propuesta por parte del Concello, la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra y diputada de Deportes, Luisa Sánchez, acaba de solicitar a Caballero que remita con "urgencia" la documentación completa sobre las inversiones necesarias y la planificación detallada para que la ciudad pueda ser sede del Mundial.

En este sentido, la representante provincial en Vigo recordó que la Diputación de Pontevedra apoyó la candidatura municipal desde el primer momento, tanto con la aprobación de una carta de compromiso como manteniendo su esfuerzo inversor en la reforma del estadio de Balaídos, a la que ya ha destinado 28 millones de euros.

Asimismo, Luisa Sánchez insistió en que la candidatura necesita avanzar con rapidez y coordinación, dado que los plazos para convencer a la FIFA apremian. Para ello, considera imprescindible que la Diputación disponga de información detallada sobre las inversiones previstas para abrir el expediente correspondiente en la institución provincial e iniciar la tramitación necesaria.

Críticas por parte del BNG

Por su parte, el Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Vigo carga contra la propuesta de Caballero y cuestiona que sea una prioridad destinar 107,5 millones de euros a la ampliación del estadio. "Es una absoluta frivolidad anunciar esta inversión", determinó el portavoz municipal del frente nacionalista, Xabier P. Igrexas.

Igrexas advirtió de que se trata de la mayor inversión municipal anunciada en la historia de Vigo. Asimismo, cuestionó que, desde que Caballero anunció su intención de convertir Vigo en sede mundialista, no se hayan producido avances concretos.

Igrexas criticó también el modelo de actuación desarrollado en Balaídos y que se pretenda seguir ampliando la inversión en una infraestructura cuya reforma actual todavía no ha concluido. "Caballero prometió hacer de Balaídos el Guggenheim del fútbol, acabó siendo una versión chapucera de una Sagrada Familia con obras eternas y una ejecución bastante chapucera, y ahora pretende convertir el estadio en su particular mausoleo, siguiendo el modelo de la descomunal Cidade da Cultura de Fraga", declaró.

Ante esta situación, el BNG volverá a solicitar formalmente la creación de una Comisión de Estudio y Seguimiento, con la presencia de todos los grupos municipales, para conocer en detalle el proyecto, su coste y los compromisos económicos que implicaría para el Concello.

El portavoz del BNG contrapuso la inversión prevista para el estadio a los recursos que el Ayuntamiento reserva para atender las necesidades básicas de los vecinos. Según las cifras estimadas por el frente nacionalista, entre la reforma actual y la ampliación para el Mundial, Balaídos concentraría casi 170 millones de euros, frente a los 4,5 millones previstos para la Empresa Municipal de Vivienda, que todavía no se ha constituido; los 1,2 millones destinados a ayudas sociales municipales, que, según denuncia, se han reducido a la mitad desde 2020; o poco más de un millón para el Plan de Empleo Municipal.