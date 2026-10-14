Vigo honrará la memoria del último fusilado del franquismo, el vigués Xosé Humberto Baena

Los vigueses Xosé Humberto Baena y José Luis Sánchez-Bravo, últimos fusilados por el franquismo, serán recordados en su ciudad natal con la instalación de placas conmemorativas y el objetivo de "mantener viva" la memoria de ambos.

El alcalde de la ciudad olívica, Abel Caballero, informó a los familiares de las dos víctimas de que el Ayuntamiento hará una declaración institucional para rehabilitar la memoria de ambos jóvenes, además de los homenajes y la colocación de placas conmemorativas.

Consultada por Europa Press, la hermana de Xosé Humberto, Flor Baena, recibió la noticia con "una alegría enorme" después de décadas de lucha por limpiar el nombre de su hermano. "Poco a poco vamos viendo la luz", señaló emocionada.

Por otro lado, avanzó la intención del Gobierno local de nombrar una calle en honor de su hermano. "Es la calle donde nosotros vivíamos cuando éramos pequeños y donde jugábamos de niños, toda esa zona trae unos recuerdos inolvidables... Sé que a él le encantaría", ha subrayado.

En concreto, Xosé Humberto Baena Alonso (1950-1975) forma parte de la historia de España por ser el último fusilado de la dictadura el 27 de septiembre de 1975, tras ser condenado a muerte en un proceso que su familia siempre ha denunciado como una "farsa".

Por su parte, el Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Vigo ha valorado positivamente el anuncio de que el Gobierno municipal vaya a rendir un homenaje público tanto a Xosé Humberto Baena como a José Luis Sánchez-Bravo.

Sin embargo, ha reclamado que este reconocimiento se haga extensivo a Moncho Reboiras, referente de la lucha obrera antifranquista en la ciudad, y que se proceda a la retirada inmediata de la Cruz de O Castro, "el mayor monumento de exaltación de la dictadura que continúa en pie en Vigo".