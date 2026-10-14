Detenido por la Guardia Civil de Moaña (Pontevedra) un hombre de 38 años por robar combustible en cuatro camiones

Un hombre de 38 años de edad ha sido detenido por la Guardia Civil de Moaña por, presuntamente, sustraer gasóleo de cuatro camiones en la provincia de Pontevedra. Se le atribuyen cuatro delitos de robo con fuerza.

Los hechos ocurrieron sobre las 20:00 horas del lunes 12 de octubre, cuando una patrulla recibió el aviso de que un agente de la Policía Local de Vigo tenía retenido en el kilómetro 7,5 de la N-554 a un hombre al que había sorprendido robando gasóleo de un camión.

Al llegar al lugar, los guardias civiles comprobaron que el sospechoso transportaba en el maletero de su coche cinco garrafas de plástico con un fuerte olor a gasóleo, una de las cuales ya estaba llena. Asimismo, se incautó una bolsa con trapos impregnados en combustible y diversas herramientas presuntamente utilizadas para forzar el tanque del camión afectado, tal y como recogió Europa Press.

La investigación se amplió al día siguiente, 13 de octubre, cuando el Puesto de Moaña recibió una denuncia por la sustracción de combustible en dos hormigoneras que habían estado estacionadas en el kilómetro 5,5 de la misma vía (N-554) durante la madrugada del 11 de octubre. Los datos y evidencias aportados permitieron vincular directamente este suceso con el mismo identificado el día anterior.

En conjunto, se investiga formalmente a este hombre por su supuesta implicación en el robo con fuerza de gasóleo en un total de cuatro camiones. Las diligencias policiales han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Cangas, en funciones de guardia.