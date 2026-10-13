Vecinos de Matamá denuncian la mala calidad del aire en el entorno de la fábrica de Stellantis, en Vigo

Ecoloxistas en Acción y la Asociación Vecinal A Unión de Matamá han presentado este martes en la sede de la Xunta en Vigo un informe sobre la calidad del aire en el entorno de la fábrica de Stellantis, en la zona donde se realizan los procesos de decapado y lacado de las piezas de los automóviles.

Para elaborar este informe informan de que se llevó a cabo una campaña de ciencia ciudadana entre mayo y julio, con mediciones propias de material particulado PM2,5 y PM10 mediante un sensor óptico Temtop M2000C instalado en viviendas próximas al núcleo industrial. También se realizó una campaña de biomonitorización con tubos pasivos de NO₂ entre el 27 de mayo y el 7 de julio de 2026, en 15 puntos residenciales. Las muestras fueron analizadas por el laboratorio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid (ETSII-UPM).

En este sentido, el informe documenta un patrón de contaminación atmosférica alrededor de la factoría de Stellantis en Matamá que, según la organización, está respaldado por los datos oficiales de calidad del aire de MeteoGalicia correspondientes a junio de 2026, que señalan superaciones recurrentes de los límites de la OMS para PM2,5 y NO₂.

"Los datos recogidos durante este periodo muestran que el límite recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para las partículas PM2,5 en 24 horas —unos 15 µg/m³— se supera con frecuencia. Se detectó un pico muy pronunciado de contaminación atmosférica en las viviendas, en el que las concentraciones de PM10 alcanzaron aproximadamente los 75 µg/m³ y las de PM2,5, los 55 µg/m³", explican.

Asimismo, las mediciones de los tubos pasivos de NO₂ también apuntan a una mala calidad del aire: el 93 % de los puntos válidos, 13 de los 14 analizados, superan los valores recomendados por la guía anual de la OMS.

A estos datos se suma el registro oficial PRTR de emisiones declaradas por la propia fábrica, que recoge 2.430 kilos anuales de óxidos de nitrógeno (NOx) y entre 1,79 y 2,65 millones de kilos anuales de compuestos orgánicos volátiles no metánicos (COVNM).

Además, Ecologistas en Acción recuerda que existen problemas documentados históricamente de overspray, es decir, partículas de pintura procedentes de las cabinas de pintado de la fábrica que se depositan sobre los vehículos estacionados en las calles de Matamá situadas justo detrás de la planta. Los residentes de esta zona denuncian de forma recurrente daños en las carrocerías, los cristales y otros elementos exteriores de sus coches.

Por este motivo, el informe también incluye un registro fotográfico geolocalizado de estos depósitos de pintura, que la organización considera coherente con precedentes judiciales anteriores.

Una encuesta a 117 vecinos

Entre mayo y junio de este año también se realizó un estudio mediante encuestas presenciales a 117 personas adultas residentes en Matamá con el objetivo de conocer su percepción sobre la calidad del aire y la prevalencia autodeclarada de enfermedades crónicas, como asma, patologías cardíacas, cáncer y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

Según los resultados, el 44 % de los encuestados declara padecer alguna enfermedad relacionada con la calidad del aire, mientras que el 56 % afirma no tener ninguna. Además, un porcentaje elevado de los participantes refiere picor de garganta, irritación de las vías respiratorias superiores, olores fuertes y ruido. El asma, presente en el 20 % de los encuestados, es la afección más frecuente entre las señaladas. Le sigue el cáncer, con un 11 %, mientras que las enfermedades cardíacas representan el 7 % y la EPOC, el 6 %.

El informe recuerda que estas patologías pueden estar relacionadas con la exposición a contaminantes atmosféricos, aunque los datos de la encuesta no permiten establecer por sí solos una relación causal entre las enfermedades declaradas y las emisiones de la fábrica.

En cuanto a la percepción ciudadana, el 67 % de los participantes califica la calidad del aire como mala o muy mala, frente a un 5 % que la considera buena.

Reclaman medidas a la Xunta

Por todo ello, reclaman una respuesta administrativa y sanitaria ante lo que consideran una situación perjudicial para la salud de los residentes en el entorno de la fábrica. Tras entregar los informes en la sede viguesa de la Xunta de Galicia, ambas organizaciones solicitaron al Gobierno autonómico que adopte las medidas necesarias para garantizar que las emisiones de la planta se mantienen por debajo de los umbrales recomendados por la OMS y no perjudican la salud de la población.

"Resulta incomprensible cómo una empresa que gana tantos cartos como Stellantis está perjudicando la salud de los vecinos del entorno de esta fábrica por ahorrarse unos euros en el proceso de filtrado y depuración de las emisiones de partículas", declara la portavoz de la organización ecologista.