La hermana del último fusilado del franquismo pedirá a Abel Caballero que nombre una calle en honor a Xosé Humberto

Flor Baena, hermana del último fusilado por el franquismo, se reunirá este martes con el alcalde de Vigo, Abel Caballero. La mujer pedirá que se ponga el nombre de Xosé Humberto a una calle, así como buscará que la ministra de Educación, Milagros Tolón, le responda a una carta.

"Voy a reunirme con el alcalde Abel Caballero, junto al sobrino de José Luis Sánchez Bravo, para pedirle dos cosas: que le ponga el nombre de mi hermano a esta calle, donde nosotros crecimos, (...) y que interceda ante la señora ministra para que me responda a una carta que le escribí", afirma Baena en un vídeo publicado en redes sociales.

La mujer trata de que su hermano sea homenajeado en su propia ciudad y, en concreto, en la calle donde jugaban de pequeños y que ahora no tiene nombre. En cuanto a la misiva enviada a Milagros Tolón, Baena reclama en ella que el nombre de Xosé Humberto aparezca en los libros de texto como "asesinado por el Estado".

"Le pedía que todas estas cosas que han pasado en los últimos diez años del franquismo que salgan en los libros de texto, tanto las muertes como todas las injusticias que se cometieron esos años, porque la gente no tiene ni idea de todo lo que ha pasado durante esos años", ha denunciado Baena.

Flor Baena Aloso pide 2⃣ cousas a @abelcaballero para a súa reunión hoxe ás 13 h.: ➡️que lle poña o nome do seu irmán Xosé Humberto á rúa onde xogaban de rapaces ➡️que a ministra de Educación @milagrostolon responda á carta na q pide que nos libros apareza como un asasinado https://t.co/KbKsEmrx2E — Amnistía Internacional Vigo (@Amnistia_Vigo) October 13, 2026

Humberto Baena fue fusilado en septiembre de 1975, durante los últimos meses de la dictadura franquista. El vigués, militante del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, fue acusado por las autoridades del asesinato de un policía en Madrid. En agosto de 2025 fue reconocido como víctima de la dictadura por el Gobierno de España.